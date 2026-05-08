Hamas: İsrail'in terör eylemleri direniş iradesini kıramaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistinli direniş hareketi Hamas, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki liderleri hedef alan son suikast girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Filistin Şehab Haber Ajansı'na dayandırılan haberde, Hamas'ın İsrail'in devam eden terör taktiklerine karşı direniş iradesinin daha da güçleneceği vurgulandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail rejiminin Hamas lideri ve müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayye'nin oğlu İzzam el-Hayye'yi şehit etmesinin, işgalci rejimin Filistinli liderlerin ailelerini hedef alan uzun süredir devam eden bir stratejisinin parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, bu tür suikast girişimlerinin, işgalci rejimin, direnişin iradesini ve siyasi tutumlarını terör, cinayet ve psikolojik baskı yoluyla etkilemeye yönelik başarısız çabalarının bir yansıması olduğu ifade edildi.

Hamas, İsrail'in anlattığı suikast hikayesindeki tutarsızlıkların ve çelişkilerin, işgal rejiminin içinde bulunduğu derin krizi ve çaresizliği gözler önüne serdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bu suikastın, işgal rejiminin kendi şartlarını Filistin tarafına kabul ettirme çabalarının başarısız olmasının ve ilan ettiği savaş hedeflerine ulaşamamasının ardından, müzakere heyeti üzerinde baskı kurmak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Hamas açıklamasında daha önce de Doha'da Halil el-Hayye ve müzakere heyetine yönelik bir suikast girişiminde bulunulduğu, bu saldırıda bazı Filistinli sivillerin ve Katar vatandaşlarının hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Bu eylemlerin, işgalci rejimin Filistin halkının haklarına ve ulusal ilkelerine bağlı herkesi hedef alma konusundaki ısrarını gösterdiği ifade edildi.

Hareket, on binlerce şehit vermiş olan Filistin halkının, işgalci rejimin ailelerin kanını siyasi şantaj aracı olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğini vurguladı. Açıklamada, bu tür suçların Filistinli müzakerecileri ilkelerinden geri adım atmaya veya saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Gazze'den tamamen çekilme gibi temel haklardan vazgeçmeye zorlayamayacağı belirtildi.

Hamas ayrıca, Filistinli liderlerin çocuklarını hedef almanın direnişin pozisyonunu zayıflatmayacağı, aksine Filistin halkının haklarına olan bağlılığı artıracağı ve halkın direnişe verdiği desteği güçlendireceği kaydedildi. Açıklamada, direniş liderlerinin, tıpkı Gazze Şeridi boyunca Filistin halkının çektiği acıları paylaştığı ve halkın evlatlarını feda ettiği gibi kendi evlatlarını da feda etmekten çekinmediği ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın açıklamasında, işgal rejiminin bu tür suçlara başvurmasının, karmaşık bir kriz içinde olduğunu ve Filistin halkının iradesini kırma ya da askeri veya siyasi bir kazanç elde etme konusundaki acizliğini gösterdiği vurgulandı. Bu nedenle rejimin, aileleri ve sivilleri hedef alarak intikam ve korku politikasına yöneldiği aktarıldı.

Hareket, şehitlerin kanının, fedakarlığın büyüklüğü ne olursa olsun, Filistin halkının direnişinin ve azminin kaynağı olmaya devam edeceğini ve meşru ulusal haklarının elde edilmesi, özgürlüğe kavuşulması ve işgalin sona erdirilmesi için mücadeleye devam etme konusunda bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Bu arada, Hamas liderlerinden Abdurrahman Şedid yaptığı açıklamada, Halil el-Hayye'nin oğlunun şehit edilmesinin Hamas'ı zayıflatmayacağını, aksine liderlerin Filistin halkının siyasi ve insani haklarına olan bağlılığını ve direnişini artıracağını söyledi. Şedid, bu suikastin, arabulucular eşliğinde devam eden müzakerelerin tam ortasında gerçekleştiğini ve işgalci rejimin, ilk aşama yükümlülüklerini ve Şarm El-Şeyh anlaşmasını uygulamayı reddetmesinin ardından müzakere sürecini baltalama çabalarının bir başka göstergesi olduğunu ifade etti. Hamas lideri, liderleri ve çocuklarını hedef alarak taviz koparma ve geri adım attırma taktiklerinin geçmişte başarısız olduğu gibi gelecekte de başarısız olacağını vurguladı.