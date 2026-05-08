Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Foreign Affairs dergisi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı askeri bir süper güçle karşı karşıya kalsa dahi kapatma kabiliyetini fiilen kanıtladığını açıkladı. El Miyadin kanalının Mehr Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, dergi yayımladığı analizde Washington yönetiminin bu konuda herhangi bir hayal veya yanılgı içinde olmaması gerektiğinin altını çizdi. Foreign Affairs'te yer alan değerlendirmede, "Askeri güç ve diplomatik manevraların Hürmüz krizini çözmek için yeterli olacağı yanılgısına düşülmemeli" ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

Bu itiraf, ABD'nin yıllardır İran'ı tecrit etme ve boğazdaki etkinliğini kırma stratejilerinin ne kadar başarısız olduğunu gözler önüne seriyor. Pentagon'un bölgeye gönderdiği her yeni uçak gemisi ve savaş uçağı filosu, İran'ın asimetrik savaş doktrini karşısında caydırıcılığını yitirmiş durumda. Uzmanlar, Hürmüz'ün coğrafi daralığının (en dar noktasında 33 kilometre) büyük savaş gemilerini manevra kabiliyetinden yoksun bıraktığını, buna karşılık İran'ın binlerce hızlı bot, mayın döşeme kapasitesi ve kıyı konuşlu füzeleriyle bu dar koridoru adeta bir "ölüm geçidine" dönüştürdüğünü belirtiyor. Tarihsel olarak 1980'lerdeki Tanker Savaşı sırasında ABD Donanması'nın İran'ın mayın ve bot taktikleri karşısında yaşadığı zorluklar hatırlatıldığında, bugünkü tablonun aslında yeni bir durum olmadığı, sadece İran'ın bu alandaki üstünlüğünü pekiştirdiği kaydediliyor.

İsrail basınından itiraf: Savaş başındaki iyimserlik, İran'ın direnişi karşısında kötümserliğe dönüştü

Foreign Affairs'ın bu itirafıyla eş zamanlı olarak, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth da dikkat çeken bir analiz yayımladı. Siyonist rejimin önde gelen gazetelerinden biri olan Yedioth Ahronoth, İran'a karşı başlatılan savaşın başlangıcında siyasi düzeyde hakim olan iyimser havanın, Tahran'ın baskılara karşı gösterdiği direniş başarısı neticesinde tamamen kötümserliğe evrildiğini itiraf etti. Gazetede yer alan analizde, "İran, nükleer programından ve balistik füzelerinden taviz vermeden direnmeyi başardı" ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

Bu itiraf, Netanyahu yönetiminin savaş boyunca ilan ettiği "İran'ın nükleer programını yok edeceğiz", "füze kapasitesini sıfırlayacağız" gibi hedeflerin ne kadar gerçek dışı olduğunu bir kez daha gösteriyor. İsrail istihbaratının savaş öncesi Tahran'da beklenen iç karışıklık ve ekonomik çöküş senaryolarının hiçbiri gerçekleşmedi. Uzmanlar, İran'ın on yıllardır süren yaptırım rejimi altında geliştirdiği direniş ekonomisi modelinin, savaş koşullarında da devreye girdiğini ve ülkenin temel ihtiyaç maddelerinde kendine yeterlilik seviyesine ulaştığını belirtiyor. Bilimsel olarak bakıldığında, yaptırımların ve askeri baskının hedef ülkede yarattığı "kuşatma altında birlik" psikolojisi, İran örneğinde açıkça gözlemlenmektedir. Netanyahu hükümetinin savaş boyunca Filistin'de işlediği savaş suçları ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri, Batı medyasında neredeyse hiç eleştirilmezken, İran'ın meşru savunma hakları sürekli "tehdit" olarak sunulmuştur. Ancak bugün hem ABD'li hem de İsrailli analistlerin itirafları, gerçeğin bu emperyalist propagandadan çok farklı olduğunu ortaya koymaktadır.

Geleceğe dönük olarak, Foreign Affairs ve Yedioth Ahronoth gibi Batılı yayın organlarının bu itirafları, İran'ın bölgedeki caydırıcılığının artık sorgulanamaz bir gerçeklik haline geldiğini göstermektedir. Trump'ın "maksimum baskı" ve Netanyahu'nun "askeri çözüm" politikaları, İran'ın direnişi sayesinde tamamen eli boş kalmış, her iki taraf da hedeflerine ulaşamadan geri çekilmek zorunda kalmıştır. Gelecekte benzer bir savaş girişiminin yaşanması halinde, İran'ın caydırıcılığının daha da güçleneceği ve emperyalist güçlerin bölgedeki varlığının her geçen gün daha da sorgulanır hale geleceği öngörülmektedir.