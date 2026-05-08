Pezeşkiyan: ABD-İsrail'in savaş politikaları İran'ın direnişi sayesinde başarısız oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na düzenlediği sürpriz ziyarette esnaf ve pazar temsilcileriyle bir araya geldi. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, toplantının ana gündem maddelerini son savaşın ekonomik etkileri, enflasyonla mücadele ve piyasa düzenlemeleri oluşturdu.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik son savaşında ülkenin ağır bir baskı altına alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı, düşmanın savaşın hemen öncesinde ve sırasında "snapback" mekanizmasını devreye sokma girişimlerinde bulunduğunu, ekonomik baskıyı artırarak iç karışıklık çıkarmayı ve ülkede genel bir hoşnutsuzluk yaratmayı hedeflediğini ifade etti. Pezeşkiyan, "Düşmanın nihai hedefi, halkı sokaklara dökmek, yönetim yapısını zayıflatmak ve nihayetinde ülkeyi parçalamaktı" dedi. Ancak İran halkının, güvenlik ve askeri güçlerle birlikte bu senaryoları boşa çıkardığı aktarıldı.

Pezeşkiyan'ın açıklamalarına göre, savaş sırasında düşman güçleri, piyasa düzenini sağlamakla görevli polis merkezlerini bile hedef aldı. Bu saldırılarla güvensizlik ortamı yaratılarak ekonomik çöküntü ve iç ayaklanmaların tetiklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı, bazı Amerikalı yetkililerin açıkça "İran halkı üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak memnuniyetsizlik yaratma" hedefini dile getirdiklerini hatırlattı. Pezeşkiyan, "Aynı akımlar, insan hakları savunuculuğu iddiasında bulunuyor" ifadeleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekti.

Tüm bu baskılara rağmen İran halkının, dünyanın birçok ülkesinde enflasyon ve yüksek fiyatların büyük protestolara yol açtığı bir ortamda, savaş koşullarına rağmen ülkesine sahip çıktığı vurgulandı. Pezeşkiyan, bu dayanışmanın düşmanın tüm planlarını başarısız kıldığını söyledi.

Direnişin yurt içindeki yansımaları: Enerji tasarrufundan ihracat hamlelerine

Cumhurbaşkanı, savaş sonrası ekonomik istikrarın sağlanmasında esnaf ve pazar aktiflerinin rolüne dikkat çekti. Pezeşkiyan, mevcut piyasa dinginliğinin, esnaf ve ekonomik aktörlerin işbirliği ve fedakarlığı sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Toplantıda enerji yönetimi konusuna da değinen Pezeşkiyan, yurt içi tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. İran'da elektrik tüketiminin Avrupa ülkeleri ortalamasının yaklaşık üç katı olduğu bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı, su soğutmalı klimaların motorlarında teknik iyileştirme yapılması halinde yüzde 60'a varan tasarruf sağlanabileceğini ve güneş panelli gölgelikler kullanıldığında yaklaşık 8 bin megavatlık bir tasarruf kapasitesi oluşabileceğini aktardı.

Pezeşkiyan, hükümetin önceliğinin üretim tesislerinin elektrik ve gazının kesilmesini önlemek olduğunu söyledi. Bunun için gereksiz ev ve idari tüketimin kontrol altına alınması gerektiği kaydedildi.

Hükümetin kararlılığı: Teslimiyet değil, direniş

Cumhurbaşkanı, İran'ın önünde iki yol bulunduğunu ifade etti: Ya halka dayanarak onlarla birlikte direnmek ya da baskılara boyun eğmek. Pezeşkiyan, milletin ve hükümetin tercihinin tereddütsüz bir şekilde "direnmek, dik durmak ve ulusal onuru korumak" olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, devletin ekonomik yapıları iyileştirme ve petrol gelirlerine bağımlılığı azaltma politikası izlediğini söyledi. İhracatın artırılması ve döviz kazancının yükseltilmesiyle düşmanların ekonomik baskı umutlarının hayal kırıklığına dönüşeceğini belirtti. Sınır altyapılarının hazırlandığı ve ihracat engellerinin kaldırılması için adımlar atıldığı aktarıldı.

Karar alma süreçlerinde kararlılık eksikliği bir sorun olarak görülüyor

Pezeşkiyan konuşmasında yönetim sistemindeki yapısal sorunlara da değindi. Karar alma süreçlerinde kararlılık eksikliğinin ve farklı kurumlar arasındaki yetki çakışmalarının, bürokrasiyi artırarak uygulamaları yavaşlattığını ifade etti. Bu sorunu aşmak için hükümetin yetki devrine gittiği ve valilere daha fazla sorumluluk verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı, son krizlerin başarıyla yönetilmesinde bu yerelleşmenin etkili olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, hükümetin benzer bir yetki devrini esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına da yapmaya hazır olduğunu, ancak bunun karşılığında "sorumluluk, verimlilik ve hesap verebilirlik" ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal birlik: En büyük sermaye

Cumhurbaşkanı, ulusal birliğin ve beraberliğin ülkenin krizleri aşmasındaki en önemli sermaye olduğunun altını çizdi. Pezeşkiyan, "Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin başarısının sırrı, birlik, beraberlik ve iç ihtilaftan kaçınmada gizlidir" dedi. Düşmanların tam olarak iç bölünmelere odaklandığı belirtildi. Pezeşkiyan, farklı görüşlere karşı hoşgörülü olunması gerektiğini ve küçük anlaşmazlıklar nedeniyle toplumda yapay kutuplaşmalar yaratılmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İran'a duyulan sevginin tüm İranlıların ortak paydası olduğunu söyleyerek, hiçbir gerçek İranlının ülkesinin zillet, güvensizlik ve utanç içinde olmasını istemeyeceğini belirtti. Masum çocukların ve insanların öldürülmesini haklı gösteren veya buna sessiz kalan hiçbir vicdanın var olamayacağını ifade etti.