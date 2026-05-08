Pezeşkiyan'dan Ayetullah Mucteba Hamanei açıklaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hamaney ile gerçekleştirdiği son görüşmeyi değerlendirdi. Pezeşkiyan'ın aktardığına göre, görüşme sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı, bu buluşmada en çok öne çıkan hususun Lider'in mütevazı, son derece samimi ve saygı dolu yaklaşımı olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, bu tutumun görüşme ortamını güven, sükunet, empati ve doğrudan diyaloğa dayalı bir yapıya dönüştürdüğünü ifade etti.

Pezeşkiyan, ülkenin idari yönetiminin tüm kademelerinde uyum, güven ve empatiyi güçlendirme gereğine vurgu yaparken, en üst düzey yetkilinin bu ahlaki karakteri ve halka yakın ruhunun, tüm idari sistem için bir model oluşturduğunu söyledi. Bu modelin, sorumluluk, halka yakınlık ve sorunları gerçekten dinleme temeline dayandığı kaydedildi.

Bu açıklamalar, İran'ın iç siyasi istikrarının ve liderlik etrafındaki toplumsal mutabakatın önemini gösteriyor. Pezeşkiyan'ın Lider'in kişisel niteliklerini öne çıkarması, dış baskıların arttığı bir dönemde iç cepheyi güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.