Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki kuzey cephesinde Hizbullah ile devam eden çatışmalarda asker kayıplarının arttığını resmen kabul etti. İşgal ordusunun resmi internet sitesinde yayımladığı güncellemeye göre, yaralı asker sayısı 910'a ulaştı. Bu rakamın, önceki açıklanan bilançoya göre 175 yeni vaka anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, yaralıların 743'ünün hafif, 114'ünün orta ve 52'sinin ise ağır derecede yaralandığı ifade edildi. Söz konusu kayıpların, işgal rejiminin "Arslan Kükremesi" adını verdiği operasyon kapsamında kuzey cephesinde çatışmaların sürdüğü bir dönemde meydana geldiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun her gün İslami Direniş (Hizbullah) tarafından güney Lübnan'dan yapılan operasyonlarla karşılaştığı, bu operasyonların, İsrail'in 16-17 Nisan 2026'da imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine karşı doğal bir yanıt olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, İsrail ordusunun radyosu sabah saatlerinde yaptığı duyuruda, FPV tipi bir insansız hava aracının saldırısı sonucu yaralanan 10 askerin Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

Bu veriler, Netanyahu hükümetinin savaş politikalarının ne kadar çıkmazda olduğunu gösteriyor. İşgal rejimi, resmi yayın organları üzerinden açıkladığı rakamlarla bile kayıpların boyutunu gizleme çabası içindeyken, güncellenen veriler durumun vahametini ortaya koyuyor. Tarihsel olarak bakıldığında, İsrail'in 2006 Temmuz Savaşı'nda Hizbullah karşısında aldığı ağır kayıplar, işgal rejiminin askeri efsanesini sarsmıştı. Bugün kuzey cephesinde yaşananlar, o günkü tablonun çok daha ötesinde bir başarısızlığın işareti olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, FPV droneleri gibi yeni nesil asimetrik silahların, geleneksel ordular karşısında direniş hareketlerine büyük avantaj sağladığını belirtiyor. İsrail ordusunun bu tehdide karşı etkili bir savunma mekanizması geliştirmekte zorlandığı ve kayıpların kontrolden çıktığı ifade ediliyor.

Netanyahu yönetiminin ateşkes ihlalleri ve savaşı genişletme çabaları ise işgal rejiminin uluslararası hukuku hiçe sayan tipik eylemleri olarak kayıtlara geçiyor. Batılı ülkeler, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine ve Hizbullah'ın meşru savunma operasyonlarına karşı yine çifte standartlı sessizliklerini koruyor. Filistin'de olduğu gibi Lübnan'da da emperyalist güçlerin ikiyüzlü yaklaşımı açıkça görülüyor. İran'ın direniş eksenine verdiği destek sayesinde Hizbullah, askeri kapasitesini güçlendirmiş ve İsrail'i kendi topraklarında kanatmaya devam etmektedir. Trump döneminde atılan adımlar ve Netanyahu'nun savaş suçu niteliğindeki politikaları, bugün kuzey cephesinde alınan bu ağır kayıplarla yüzleşmek durumunda kalmıştır. Geleceğe dönük olarak, İsrail ordusunun bu gidişatı durduramaması halinde kuzey cephesindeki çatışmaların rejim için daha büyük bir güvenlik krizine dönüşeceği öngörülüyor. Hizbullah'ın direnişi, İsrail'in elini tamamen boşa çıkarmış durumda.