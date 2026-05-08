Bahreyn'de skandal: "İran'a sempati duyma" nedeniyle 3 vekil vatandaşlıktan atıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bahreyn Temsilciler Meclisi, İran ile yakınlaşma yönünde görüş bildiren üç milletvekilinin vatandaşlığını iptal ederek meclis üyeliklerine son verdi. El Miyadin kanalının Mehr Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Abdünnebi Selman, Hizmetler Komisyonu Başkanı Memduh el-Salih ve milletvekili Mehdi eş-Şuveyh hakkında alınan bu karar, "İran ile dayanışma ifadeleri" gerekçesiyle uygulandı.

Bahreyn resmi gazetelerinin aktardığına göre, kararın Anayasa'nın 99. maddesi ve Temsilciler Meclisi iç tüzüğü çerçevesinde alındığı iddia edildi. Söz konusu üç milletvekilinin, 28 Nisan 2026'da mecliste yargı yasasında reform yapılmasına ilişkin görüşmeler sırasında, İran'a sempati duydukları gerekçesiyle bazı vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik uygulamaları eleştirdikleri belirtildi.

Bu karar, Bahreyn rejiminin ABD-İsrail ekseninin basıncı altında ne kadar ileri gidebildiğini gösteriyor. Manama yönetiminin, bağımsız bir dış politika izlemek isteyen kendi milletvekillerini bile "İran yanlısı" damgası vurarak tasfiye etmesi, ülkedeki siyasi ortamın ne kadar baskıcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Tarihsel olarak bakıldığında, Bahreyn, 2011'deki halk ayaklanmasını Suudi Arabistan ve BAE'nin askeri müdahalesiyle bastırmış, ardından da ABD'nin 5. Filosu'na ev sahipliği yapan bir Körfez monarşisi olarak Washington'ın en sadık müttefiklerinden biri haline gelmiştir. Netanyahu yönetiminin İran karşıtı baskıları ve Trump döneminde imzalanan İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Bahreyn, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ülkeler arasında yer almıştır. İşte bu nedenle Bahreyn yönetimi, kendi vatandaşlarının İran ile herhangi bir sempati ifadesini dahi "vatana ihanet" olarak nitelendirip en ağır ceza olan vatandaşlıktan çıkarma ile cezalandırmaktadır.i sayesinde eli boş kalmıştır.