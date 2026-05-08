Rusya’dan Kiev’e uyarı: Ateşkes ihlal edilirse Kiev’e yoğun saldırı düzenlenecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı, 8-9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için ilan edilen ateşkesin Ukrayna tarafından ihlal edilmesi ve Rusya topraklarına saldırı girişiminde bulunulması halinde, Kiev’e yönelik yoğun füze saldırısı düzenleneceğini açıkladı. Bakanlık, Moskova’daki törenleri insansız hava araçlarıyla vurmakla tehdit eden Vladimir Zelenskiy’e de atıfta bulunarak, girişimlerin “Kiev’in merkezine yapılacak misilleme saldırısıyla” karşılaşacağı uyarısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, özel askeri harekat bölgesinde ilan edilen ateşkesi ihlal etmesi ya da Rus bölgelerindeki yerleşim yerlerine ve tesislere saldırı girişiminde bulunması durumunda, Silahlı Kuvvetler tarafından derhal gerekli yanıt verilecektir” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkes süresince Ukrayna ordusunun konuşlandığı bölgeler ile ülkenin içlerindeki savunma sanayii tesislerine saldırı düzenlenmeyeceğini belirterek, Kiev yönetimine de benzer adımlar atması çağrısında bulundu.