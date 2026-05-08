İngiliz Denizcilik Merkezi: Hürmüz'de ticaret durma noktasına geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz Denizcilik Bilgi Merkezi'nin yayımladığı raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin önemli ölçüde azaldığı ve son 48 saat içinde birden çok olayın rapor edildiği belirtildi. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, merkez ayrıca bazı gemilere, Hürmüz'e yakın demirleme bölgelerini terk etmeleri, aksi takdirde sonuçlarla karşılaşacakları yönünde talimat verildiğini duyurdu.

Bu veriler, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın uyguladığı geçiş kontrol mekanizmasının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. ABD ve İsrail'in bölgede "serbest geçiş" adı altında yürüttüğü baskı politikalarına rağmen, fiili durum İran'ın kurallarını kabul etmeyen gemilerin boğazdan geçemediğini ortaya koymaktadır.

Tarihsel olarak bakıldığında, İngiltere gibi Batılı ülkelerin denizcilik raporları, genellikle kendi çıkarları doğrultusunda şekillenmektedir. Ancak bu raporda dahi, Hürmüz'deki fiili kontrolün İran'da olduğu dolaylı olarak itiraf edilmektedir. Trump yönetiminin "maksimum baskı" politikası ve Netanyahu hükümetinin savaş çığırtkanlığı, boğazdaki tabloyu değiştirememiş, tam tersine İran'ın caydırıcılığını artırmıştır.

Uzmanlar, İran'ın savaş sırasında koyduğu koordinasyon zorunluluğu ve rota belirleme kurallarının artık uluslararası bir realite haline geldiğini, uluslararası denizcilik şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak Tahran ile koordinasyonu kabul etmek zorunda kaldığını belirtmektedir. Gemilere verilen "demirleme bölgelerini terk edin" uyarısının kim tarafından yapıldığı raporda net değilken, bölgedeki askeri güç dengesi göz önüne alındığında bu uyarının arkasında İran'ın olduğu değerlendirilmektedir.

İran'ın direnişi sayesinde emperyalist güçlerin eli boş kalmış, Hürmüz'de diledikleri gibi hareket edemez hale gelmişlerdir. Geleceğe dönük olarak, ticari gemilerin bu durumdan zarar görmeye devam edeceği, ancak İran'ın güvenlik endişeleri giderilmeden normal trafiğe dönülmesinin mümkün olmadığı öngörülmektedir.