İran hava sahasında 2 İHA düşürüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde meydana gelen patlama seslerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, bölgedeki hava savunma sistemlerinin iki insansız hava aracı (İHA) ile çatışmaya girdiği ve söz konusu araçların imha edildiği belirtildi.

Patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi. Haberde, bu olayın Keşm Adası açıklarındaki Behmen İskelesi çevresinde meydana gelen patlamadan farklı olduğu vurgulandı. Henüz her iki olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Bender Abbas'taki hava savunma başarısı, İran'ın askeri caydırıcılığının ne denli etkin olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha önce İsrail kaynaklarına dayandırılan iddialarda, Keşm'deki Behmen İskelesi'ne düzenlenen saldırıdan BAE'nin sorumlu tutulduğu hatırlatılırken, Bender Abbas'taki bu müdahalenin ayrı bir olay olduğu anlaşılıyor.