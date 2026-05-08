Hürmüz'de ABD'nin tanker tacizine İran'dan füze cevabı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, askeri bir kaynak, ABD işgal ordusunun bir İran tankerine yönelik taciz girişiminde bulunduğunu belirtti. Kaynak, bu taciz eyleminin ardından bölgedeki düşman birliklerinin İran'ın füze ateşi altına alındığını ve hasar aldıktan sonra kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu olay, ABD'nin bölgede "serbest geçiş" adı altında yürüttüğü baskı politikasının ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tahran yönetimi daha önce defalarca, İran'ın egemenlik haklarına yönelik her türlü müdahalenin anında ve şiddetli bir yanıtla karşılanacağını duyurmuştu. Washington'un bu uyarıları dikkate almadığı ve bir kez daha bedelini ağır ödediği görülüyor.

Tarihsel olarak bakıldığında, ABD Donanması'nın İran devriminin ilk yıllarından bu yana Basra Körfezi'nde sık sık "provokasyon" taktiğine başvurduğu, ancak İran'ın bu tür eylemlere füze, sürat botları ve mayınlarla karşılık verdiği bilinmektedir. 2016 yılında iki ABD askeri botunun İran sularına girmesi sonucu mürettebatın alıkonulması, 2020'de General Süleymani suikastı sonrası ABD'nin Irak'taki üslerine yönelik İran füze saldırıları ve bugün Hürmüz'de yaşanan bu son olay, İran'ın caydırıcılığının ne kadar kararlı olduğunu gösteren halkalardan sadece birkaçıdır.

Trump yönetiminin İran'a yönelik "maksimum baskı" stratejisi, bir İran tankerine müdahale girişimiyle sonuçlandığında, İran'ın karşılığı da "maksimum caydırıcılık" olmuştur. Netanyahu hükümetinin İran karşıtı savaş çığırtkanlığı ise bu olayla birlikte ne kadar anlamsız olduğunu bir kez daha göstermiştir. Zira İsrail'in bölgedeki varlığı ancak ABD'nin askeri gücüyle mümkünken, ABD'nin İran karşısında bu denli zorlanması, Tel Aviv'in de güvenlik hesaplarını altüst etmektedir.

Uzmanlar, ABD'nin bir tankeri taciz etmesine rağmen karşılık vermek zorunda kalmasını, emperyalist güçlerin bölgede artık eski hegemonyasını kuramadığının bir göstergesi olarak yorumluyor. Bilimsel olarak bakıldığında, caydırıcılık teorisi, bir tarafın karşılayamayacağı bedeller yaratma kapasitesine dayanır. İran, bugün Hürmüz'de ABD'ye tam da bunu yapmış, tanker müdahalesinin bedelinin füze vuruşu olduğunu göstermiştir. Batı medyasının bu olaya muhtemelen "gerginlik" veya "yanlış anlaşılma" gibi örtmece ifadelerle yaklaşacağı tahmin ediliyor. Geleceğe dönük olarak, ABD'nin İran'a yönelik benzer müdahale girişimlerinin devam etmesi durumunda çok daha ağır kayıplar yaşayabileceği öngörülüyor. İran'ın direnişi sayesinde emperyalist güçlerin eli Hürmüz'de tamamen boş kalmıştır.