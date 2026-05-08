İran: ABD tankerlerimize saldırdı, biz de savaş gemilerini vurduk

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek saldırı başlattığı belirtildi. Açıklamaya göre, “saldırgan, terörist ve haydut Amerikan ordusu”, Cask bölgesindeki İran karasularında Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen bir İran petrol tankeri ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fucyire limanı açıklarında boğaza giriş yapan başka bir tankeri hedef aldı.

ABD’nin aynı anda, bölgedeki bazı ülkelerin işbirliğiyle Humir, Sirik ve Keşm Adası kıyılarındaki sivil bölgeleri de hava saldırısıyla vurduğu belirtilen açıklamada, bu eylemlerin ateşkesin açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ABD’nin bu saldırılarıyla birlikte daha önce Hürmüz’de tutsak kalan gemileri “kurtarma” bahanesiyle başlattığı ancak 48 saat içinde çöken ‘Özgürlük Projesi’nin ardından bölgede yeni bir kaos yaratmaya çalıştığı ifade edildi.

Karargâh Sözcüsü, İran ordusunun derhal misilleme yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, İran silahlı kuvvetleri, Doğu Hürmüz Boğazı ile Çabahar limanının güneyinde bulunan ABD savaş gemilerine karşı eş zamanlı bir saldırı düzenledi. Saldırıda ABD gemilerine “önemli ölçüde hasar” verildiği belirtilirken, hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Sözcü, açıklamasının sonunda ABD ve destekçilerine net bir uyarıda bulundu: “Suçlu ve saldırgan Amerika ve onu destekleyen ülkeler şunu bilmelidir ki, İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü ve en ufak bir tereddüt duymadan her türlü saldırı ve tecavüze ezici bir yanıt verecektir.”

Bu son olaylar, Şubat 2025’te başlayan ‘Ramazan Savaşı’nın ardından Nisan ortasında Pakistan arabuluculuğunda ilan edilen zaten kırılgan olan ateşkesi fiilen ortadan kaldırdı. Daha geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “üzerinde anlaşılan şartları” kabul etmesi halinde ‘Destansı Öfke’ operasyonunu durdurabileceğini söylemişti. Ancak son saldırılar, Beyaz Saray’ın diplomatik dil ile sahadaki eylemleri arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.