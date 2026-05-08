Savaş yeniden başladı: Hürmüz'de sıcak temas

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik Keşm Adası’nda bulunan Bahman İskelesi’ne düzenlenen saldırı, bölgede zaten kırılgan olan ateşkesin tamamen rafa kalkmasına neden oldu. İran resmi medyası, saldırının İran silahlı kuvvetleri ile “düşman unsurları” arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında gerçekleştiğini duyurdu.

Fox News muhabiri Jennifer Griffin’in üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ordusu Keşm Adası’nın yanı sıra güneydeki Bender Abbas kentine de saldırı düzenledi. Saldırılar, özellikle Bahman İskelesi’nin ticari bölümünün kısmen hasar görmesine yol açarken, bölge sakinleri Bender Abbas çevresinde birden fazla patlama sesi duydu. Ancak aynı ABD’li yetkili, Fox News’e yaptığı açıklamada, bu saldırıların “savaşın yeniden başlaması” anlamına gelmediğini ve ateşkesin sürdüğünü savundu.

İran ise saldırılara anında ve sert bir şekilde karşılık verdi. İranlı bir askeri yetkili açıklamasında, ABD’nin bir İran petrol tankerine saldırmasının ardından, Hürmüz Boğazı’ndaki “düşman unsurlarının” İran füze saldırısına maruz kaldığını ve hasar alarak geri çekilmek zorunda kaldığını belirtti. İran hava savunma sistemleri aynı gece Bender Abbas ve Keşm Adası semalarında iki “düşman İHA’sını” başarıyla düşürdü. İran resmi ajansları, saldırıda sivil can kaybı yaşanmadığını, bunun İran’ın provokasyonlar karşısındaki savunma hassasiyetini gösterdiğini vurguladı.

Saldırının hemen ardından Tel Aviv’den dikkat çekici bir “tecrit” girişimi geldi. İsrail rejimine bağlı i24NEWS ağı, “İsrail’in İran’daki olaylarla hiçbir bağlantısı olmadığını” iddia eden bir İsrailli yetkilinin sözlerine yer verdi. Bu “aceleci ret”, İsrail’in doğrudan çatışmaya çekilme korkusunun ve bölgedeki emperyal stratejinin parçası olmanın getirdiği rahatsızlığın bir yansıması olarak yorumlandı.

Ancak İran medyası, saldırının arkasında farklı bir aktör olabileceğine işaret etti. Tesnim Haber Ajansı, BAE savaş uçaklarının bombalamayı gerçekleştirdiğine dair güçlü emareler bulunduğunu belirterek, BAE hükümetini “Siyonist rejimin elinde bir araç ve vekil” olarak nitelendirdi. Tesnim, böyle bir eylemin doğrulanması halinde BAE’nin bunun “ağır bedelini ödeyeceğini” vurguladı. Tahran yönetimi, uzun süredir ABD ve İsrail’in bölgedeki bazı Arap ülkelerini “pervasız maceralara” sürüklediği uyarısında bulunuyordu.

Bu gelişmeler, Beyaz Saray’ın bölgedeki stratejik çöküşünün bir yansıması olarak değerlendiriliyor. ABD’nin Keşm Adası ve Bender Abbas’a düzenlediği saldırılar, bir yandan “proje”nin başarısızlığını örtmeye çalışırken, diğer yandan Washington’un askeri seçeneklerinin tükendiğini gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını sürdürme ve İran’a baskıyı artırma çabaları, sahadaki gerçeklerle giderek daha fazla çelişiyor. Nitekim ABD’nin en yakın müttefikleri arasında bile bu operasyonun meşruiyetine dair şüpheler derinleşiyor. Bölgesel güçlerin Beyaz Saray’ın “Özgürlük Projesi” için üs ve hava sahası kullanım iznini geri çekme girişimleri, bu yalnızlaşmanın en somut göstergeleri arasında.

ABD içinde de bu saldırılara yönelik muhalefet büyüyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman’ın “Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı asla başlatmamalıydı” çıkışı, Beyaz Saray’ın savaş yetkisini aşarak tek taraflı karar almasının yarattığı rahatsızlığı gözler önüne seriyor. Emekli Tümgeneral Paul Eaton, Başkan Trump’ın stratejik tutarsızlığını “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor” sözleriyle eleştirmişti. Yapılan son anketler, Amerikan halkının ezici bir çoğunluğunun İran’la askeri çatışmayı desteklemediğini ortaya koyuyor.

İran’ın elde ettiği stratejik kazanımlar ise her geçen gün daha da somutlaşıyor. İran, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü sadece askeri olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve diplomatik alanda da kurumsallaştırıyor. Geçiş ücreti planı, İran parlamentosunda yasalaşma aşamasına gelirken, Pakistan üzerinden ABD’ye iletilen 14 maddelik barış planı, Tahran’ın elini güçlendiriyor.

Görünen o ki, Hürmüz Boğazı artık İran’ın belirlediği yeni kurallarla işliyor. ABD’nin bu son saldırısı, ne “proje”nin başarısını tescilledi ne de ateşkesin yeniden tesisini sağladı. Aksine, Beyaz Saray’ın bölgede nasıl bir çıkmaza saplandığının ve İran’ın caydırıcılığı karşısında elindeki seçeneklerin ne kadar sınırlı olduğunun bir itirafı oldu.