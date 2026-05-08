Güney Koreli aktivistin pasaportu Gazze filosuna katılması nedeniyle askıya alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Kore hükümeti, aktivist Haecho’yu eylemlerine devam etmesi durumunda Pasaport Yasası uyarınca cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Bu yılki filoda yer alan Haecho, Gazze'ye ulaşması halinde doğacak her türlü sonucu kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Güney Kore'de faaliyet gösteren Demokratik Toplum İçin Avukatlar grubu, aktivistin pasaportunun askıya alınması kararının iptali için yargıya başvurdu.

Ancak mahkeme, yapılan başvuruyu reddederek hükümetin kararını onadı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki birçok gemi uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulmasına rağmen, Haecho’nun da içinde bulunduğu grup kalan gemilerle Gazze'ye doğru yolculuğunu sürdürüyor.