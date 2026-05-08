İran'dan ABD'ye kinayeli mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, son günlerde Basra Körfezi’nde yaşanan askeri gerilimin ardından sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bekayi, “Aslanın dişlerini dışarıda görürsen, aslanın gülümsediğini sanma” ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminin bölgedeki Batılı aktörlere yönelik uyarısını dolaylı bir dille dile getirdi.

Bu kinayeli sözler, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi” girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ve İran kuvvetlerinin üç ABD destroyerine yönelik füze saldırısının hemen ardından geldi. Bekayi’nin paylaşımı, diplomatik dilin sınırlarında dolaşan ancak oldukça net bir mesaj içeriyor: Tahran, Washington’un son dönemdeki askeri yığınağını ve tehditlerini bir “pazarlık taktiği” olarak görmüyor; aksine bunları doğrudan bir saldırganlık işareti olarak değerlendiriyor.

“Gülümseme” maskesinin ardındaki gerçek

Sözcünün bu çıkışı, aslında İran’ın son haftalarda izlediği “söylem ve eylem birliği” stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı. Zira Tahran yönetimi, bir yandan diplomatik kanalları açık tutarken, diğer yandan ABD’nin bölgedeki her askeri hareketliliğine anında ve etkili bir karşılık vereceğini sahadaki eylemleriyle gösterdi. Bekayi’nin “aslan dişleri” benzetmesi, bu ikili tutumun söze dökülmüş hali: İran’ın caydırıcılık kabiliyeti bir tehdit unsuru değil, bir “uyarı işareti” olarak sunuluyor.

Bu noktada, ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmaların ardından yaptığı “love tap” ve “kelebekler gibi okyanusa düştüler” gibi ifadelerle olayları küçümseme çabası hatırlanmalı. Bekayi’nin paylaşımı, bu tür bir “gülümseme” algısına doğrudan bir reddiye niteliği taşıyor. Diplomatik dilin incelikleri içinde aslında şu soru gizli: “Siz hâlâ bunun bir oyun olduğunu mu sanıyorsunuz?”

Bölgesel dengeler ve aslanın sabrı

İran’ın bu uyarısı, yalnızca ABD’ye değil, aynı zamanda bölgedeki ABD müttefiklerine de bir mesaj olarak okunuyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri topraklarındaki Füceyre limanında çıkan yangınlar ve Suudi Arabistan’ın son dönemdeki ihtiyatlı tutumu, Tahran’ın “aslanın dişleri” ifadesinin ne kadar yerinde olduğunu gösteren gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Zira bölge ülkeleri, ABD’nin “koruma şemsiyesi” altında oldukları halde, son çatışmalarda doğrudan hedef haline gelmekten kaçınamadılar.

Bekayi’nin paylaşımının bir diğer boyutu ise iç siyasete yönelik. Tahran yönetimi, son günlerde yaşanan askeri başarıların ardından kamuoyuna “güçlü ve caydırıcı İran” imajını pekiştirme ihtiyacı duyuyor. “Gülümseyen aslan” metaforu, aslında bir özeleştiri de içeriyor: Düşmanın dostane jestlerine kanmak, savaş alanında geri adım atmakla eşdeğerdir. Bu mesaj, özellikle müzakere masasında temkinli olunması gerektiğini hatırlatıyor.