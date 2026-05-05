Savaşın faturası Amerika'yı vurdu: Benzin 4,43 doları gördü, enerji tüketimi kısıtlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattığı savaşın faturası, beklenildiği gibi doğrudan Amerikan halkına kesilmeye başladı. Ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle vatandaşlar araba kullanmaktan ve tatil yapmaktan vazgeçerken, Beyaz Saray'ın "geçici aksaklıklar" açıklaması ise kamuoyunda ikna edici bulunmuyor.

GasBuddy petrol analisti Patrick De Haan, mevcut seviyenin "endişe verici bir rekor" olduğunu belirterek fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da artabileceği uyarısında bulundu. Beyaz Saray ise artışın geçici olduğunu savunarak Sözcü Taylor Rogers aracılığıyla yaptığı açıklamada, yükselişi “kısa vadeli aksaklıklar” olarak nitelendirdi ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin normale dönmesiyle birlikte enerji maliyetlerinin düşeceğini söyledi.

Ancak bu iyimser tablo, sahadaki verilerle örtüşmüyor. American Automobile Association verilerine göre ülke genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 4,43 dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemdeki 3,15 dolar seviyesinin oldukça üzerinde. Saldırgan dış politikanın yol açtığı ekonomik tahribat giderek daha görünür hale gelirken, savaşın kazananlarının silah lobileri ve enerji şirketleri olduğu, faturanın ise sıradan vatandaşa çıkarıldığı yeniden kanıtlanmış oldu.

Öte yandan Quinnipiac University tarafından yapılan ankete göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 65’i yüksek benzin fiyatlarından Trump’ı kısmen ya da tamamen sorumlu tutuyor. Trump, Kongre’ye yaptığı açıklamada ABD’nin 7 Nisan’dan bu yana İran’la doğrudan çatışmaya girmediğini belirterek düşmanlıkların sona erdiğini savundu. Ancak hafta sonu yaptığı açıklamalarda İran’dan gelen yeni barış planını değerlendirdiğini belirtmesine karşın, Tahran’ın önerilerine yönelik memnuniyetsizliğini de gizlemedi.

Savaş yanlısı söylemleriyle bilinen Trump yönetiminin Ortadoğu'da izlediği saldırgan hat, ABD iç politikasında da giderek büyüyen bir muhalefetle karşı karşıya. Pek çok analist, bu durumu emperyalist politikaların kaçınılmaz bir geri tepmesi olarak yorumlarken, asıl mağdurun yine Amerikalı aileler olduğunun altını çiziyor.