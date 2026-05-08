Amerika yalnızlaşıyor: Avrupalıların yüzde 73'ü "ABD'siz yol" istiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Alman Bertelsmann Vakfı'nın Mart 2026'da tamamlanan kapsamlı araştırması, kıta genelinde bir dönüm noktasına işaret eden çarpıcı bir veriyi gün yüzüne çıkardı: Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 73'ü, on yıllardır süregelen yakın iş birliğine rağmen birliğin "kendi yolunda" yürümesi gerektiğini düşünüyor. Bu oran, yalnızca 2024'teki yüzde 63 seviyesinden kaydedilen keskin bir artışa işaret ediyor.

Ankette, sadece iki yıl öncesine kadar ABD'yi en önemli müttefik olarak görenlerin oranı yüzde 51'den yüzde 31'e gerileyerek "Trump etkisi" olarak nitelendirilen bir düşüş yaşandı.

Halkın ABD’ye olan güveni ise tarihi düşük seviyelere geriledi. Katılımcıların yüzde 58'i Washington'u "güvenilir bir ortak" olarak görmediğini belirtti; bu oran özellikle Almanya'da yüzde 73 gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştı. Bu bulgular, Atlantik ötesindeki siyasi çalkantıların doğrudan bir yansıması olarak yorumlandı.

Ancak bu bağımsızlık talebi, pervasız bir kopuş değil, stratejik bir olgunlaşmanın ürünü olarak şekilleniyor. Zira araştırma, Avrupalıların yüzde 63'ünün NATO üyeliğini barışa karşı bir koruma kalkanı olarak görmeye devam ettiğini ortaya koydu. Halk, güvenlik çatısı altında kalmak istiyor ancak bu çatının ana direğinin yalnızca ABD olmasına karşı çıkıyor. Bu tablo, kıtanın savunma ve dış politikada Washington'dan bağımsız bir ağırlık merkezi olma arayışının ne denli derinleştiğini gözler önüne serdi.

Bu eğilim, kısa süre önce iktidara gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "Avrupa'nın kademeli olarak ABD'den bağımsızlığını kazanması gerektiği" yönündeki açıklamalarıyla da paralellik gösteriyor.

Çarpıcı olan, bu bağımsızlık talebinin siyasi yelpazenin neredeyse tamamında karşılık bulması. 2026 itibarıyla sol ve merkez solda destek yüzde 85 ve 80 gibi ezici oranlara ulaşırken, sağda dahi bu oran yüzde 69'u buluyor; yalnızca daha sert milliyetçi çizgide (yüzde 55) oran nispeten düşük kalıyor. Bu, stratejik bağımsızlık talebinin artık popüler bir olgu haline geldiğini gösteriyor.

Bu değişim rüzgarının odağında ise Donald Trump var. Araştırmaya göre yeniden seçilmesinin ardından AB'ye yönelik gümrük vergileri, Ukrayna ve NATO taahhütlerini sorgulaması ve Grönland'ı ilhak tehdidi, transatlantik ilişkilerde derin yaralar açtı.