Lübnan'da sınır çatışması: Hizbullah 4 zırhlı aracı imha etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnanlı kaynaklar, gece saatlerinde İsrail rejimine ait dört askeri aracın ülkenin güneyinde hedef alındığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre, direniş savaşçıları “Biyt es-Siyad” köyü çevresinde hareket halindeki dört zırhlı aracı güdümlü füzelerle vurdu. Saldırının ardından araçlarda yangın çıktığı ve bölgede alevlerin yükseldiği görüldü. Olay yerinden dumanlar yükselirken, İsrail tarafından konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Bu saldırı, İsrail’in güney Lübnan’da ateşkesi sürekli ihlal ettiği bir döneme denk geldi. Bölge kaynakları, Tel Aviv yönetiminin son haftalarda sivil yerleşimleri hedef alan keşif uçuşlarını ve topçu atışlarını artırdığını belirtiyor. Uluslararası gözlemciler, bu tür eylemlerin Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu ve tansiyonu yeniden yükseltme riski taşıdığını vurguluyor. Zira İsrail, daha önce Lübnan topraklarına yönelik hava saldırılarında bulunduğu gibi, kara devriyeleriyle de sahada fiili bir işgal tablosu çizmeye çalışıyor.

Direnişin mesajı: İşgal bedel ödetilmeden süremez

Analistlere göre, bu tür eylemler yalnızca askeri bir misillime olmanın ötesinde, siyasi bir mesaj da taşıyor. Lübnan direnişi, İsrail’in ateşkes ihlallerine karşı “göz göre göre” sessiz kalınmayacağını, işgal ordusunun her adımının bir bedeli olacağını sahadaki dille anlatıyor. Biyt es-Siyad köyü çevresindeki bu operasyon, özellikle sınır hattındaki izleme noktalarına ve askerî geçiş güzergâhlarına yönelik bir uyarı niteliği taşıyor.

Bölgede daha önce de benzer eylemler yaşanmıştı: Geçtiğimiz haftalarda Lübnan istihbarat birimleri, İsrail keşif araçlarının sivil evleri dinlemek için kullandığı elektronik cihazları ele geçirdiklerini duyurmuştu. Bu son füze saldırısı ise, işgal güçlerinin artık kara araçlarıyla dahi güvenli hareket edemeyeceğini göstermesi bakımından önemliydi.

Uluslararası sessizlik ve ikiyüzlülük

Bu arada, dünya kamuoyu İsrail’in ateşkes ihlallerine karşı gösterdiği sessizliği sürdürüyor. Batılı başkentler, İsrail’in Lübnan’daki askerî varlığını ve saldırılarını “meşru müdafaa” çerçevesinde değerlendirirken, direnişin her karşı hamlesini “terör” başlığı altında kınıyor. İkili standartların açık bir tezahürü olarak yorumlanan bu tutum, bölge halkları nezdinde Batılı aktörlerin güvenilirliğini daha da zedeliyor. Özellikle ABD’nin, İsrail’e sağladığı koşulsuz askerî ve diplomatik destek, Lübnan ve Filistin’de akan kanın sorumluluğunu dolaylı da olsa üstlenmesi anlamına geliyor.