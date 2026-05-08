Hizbullah ‘stratejik sabır’ fazından çıktı: İsrail’e karşı yeni caydırıcılık denklemi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 7 Ekim sonrasında İsrail rejiminin caydırıcılık kabiliyetinin tarihinin en büyük sınavını verdiği bir dönemde, Lübnan Hizbullahı uzun süredir devam ettirdiği “stratejik sabır” politikasını terk ederek aktif çatışma fazına geçti. Uzmanlara göre bu değişim, direniş cephesinde yeni bir stratejik olgunluğun işareti. Hizbullah, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik ağır saldırılarına maruz kaldıktan sonra bir süre “anlamlı sessizlik” politikası izlemiş, bu durum bazı gözlemciler tarafından örgütün operasyonel kapasitesinin zayıfladığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan 40 günlük savaş, tüm hesapları değiştirdi ve Hizbullah’ın yeniden sahneye çıkmasına zemin hazırladı.

Uzun süredir bölgede geçerli olan klasik caydırıcılık tanımı –mevcut statükoyu korumak, belirli kırmızı çizgiler koymak ve ihlal durumunda kesin ceza uygulamak– artık geçerliliğini yitirmiş görünüyor. Analistler, yaşananların aslında bölgede caydırıcılığın yeniden tanımlandığı bir rekabet süreci olduğunu belirtiyor. Hizbullah’ın Lübnan sınırında yeniden aktif bir cephe açması, pasif bir tepki olmaktan çok, uzun vadeli bir yıpratma savaşı üzerinden yeni bir caydırıcılık denklemi kurma girişimi olarak yorumlanıyor.

Taktik yenilikler ve savaşın ekonomipolitiği

Hizbullah’ın bu yeni denklemde en çarpıcı hamlesi, “FPV” intihar insansız hava araçlarının yaygın, hibrit ve ağ temelli kullanımı oldu. Askeri ekonomi ve teknoloji çalışmaları açısından bu silahlar, asimetrik savaşlarda “yıkıcı yenilik” olarak nitelendiriliyor. Birkaç milyon dolarlık hava savunma sistemleri karşısında üretim, montaj ve bakım maliyeti son derece düşük olan bu İHA’lar, “maliyet-fayda” hesaplarında derin bir asimetri yaratıyor. Coğrafi olarak karmaşık ortamlarda yüksek manevra kabiliyeti, çok alçak irtifadan uçuş ve klasik radarlardan kaçma yeteneği sayesinde bu araçlar, geleneksel hava savunma sistemlerinin teknolojik üstünlük iddiasını sorgulanır hale getiriyor.

Uzmanlara göre bu taktik yenilik, yalnızca fiziksel hasar vermeye yönelik bir saha silahı değil; aynı zamanda savaşın ekonomipolitiğinde bir baskı aracı. Hizbullah, hassas nokta atışları ve doygunluk taktikleriyle İsrail rejimine lojistik, ekonomik ve psikolojik olarak sürekli bir yıpratma dayatmayı hedefliyor. Böylece Tel Aviv yönetimini, henüz tam olarak oturmamış bu yeni caydırıcılık denklemine razı olmaya zorlamayı amaçlıyor.

Suriye sınırlarında pragmatik ağlar ve kırılganlıklar

Yeni caydırıcılık denkleminin bir diğer boyutu ise Suriye’nin kuzeyindeki jeopolitik gelişmeler. Analizlere göre, direniş ekseni, Heyet Tahrir eş-Şam ve diğer yerel aktörler dahil olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara karşı tamamen pragmatik bir yaklaşım benimsiyor. Bu, ideolojik bir işbirliğinden ziyade, savaşın ekonomipolitiğinin itici güç olduğu “soğuk ve pragmatik bir alışveriş” olarak tanımlanıyor. Yani bu ilişkilerin temelinde ortak idealler değil, maddi çıkarlar ve mali teşvikler yer alıyor. Bu durum, caydırıcılığın yeniden inşasının sadece askeri donanım biriktirmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda heterojen vekil güçleri ekonomik araçlarla seferber edebilme kabiliyetini de gerektirdiğini gösteriyor.

Yeni denklemin kırılganlıkları: Elektronik harp ve mali ağlar

Tüm bu taktik başarılara rağmen, yeni caydırıcılık denkleminin derin yapısal zaafları bulunuyor. Öncelikle teknolojik düzlemde, intihar İHA’larından kaynaklanan üstünlük doğası gereği geçicidir. Askeri teknoloji sürekli bir diyalektik içinde gelişir. Rakip tarafın elektronik harp sistemlerine, sinyal karıştırma ve navigasyon sistemlerini körleme yöntemlerine yatırım yapması durumunda, bu ucuz İHA’ların etkinliği hızla düşebilir.

İkinci zaaflar ise ekonomi politik alanında. Yalnızca maddi teşviklerle hareket eden yan ağların ideolojik bir yapışkanlığı yoktur ve bu aktörler baskı altında dayanıklılık gösteremez. Mali dengenin değişmesi, yaptırımların sertleşmesi ya da rakip istihbarat servislerinden daha cazip teklifler gelmesi durumunda bu grupların mevcut pozisyonlarını değiştirmesi, hatta mevcut destekçilerine karşı bir tehdide dönüşmesi olasılığı yüksektir. Bu nedenle Suriye’nin çalkantılı ortamında mali ağlar üzerinden yapılan ittifaklar, iki ucu keskin bir kılıç olarak değerlendiriliyor.