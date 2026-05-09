Trump'ı köşeye sıkıştıran detay: ABD'nin yakıt depoları kritik seviyede

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’a karşı başlatılan savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki kilitlenme, ABD ekonomisinde beklenmedik bir çöküşe yol açtı. Yakıt stokları hızla eriyen ABD’de benzin fiyatları son bir yılda yüzde 40’tan fazla artarken, Başkan Donald Trump’ın “savaş bitince fiyatlar hızla düşecek” vaadinin tutmadığı görüldü. Ülkenin stratejik rezervlerinin tükenme noktasına gelmesi, Beyaz Saray üzerinde hem ekonomik hem de siyasi baskıyı tırmandırıyor.

İngiliz haber ajansı Reuters’in analizine göre, 28 Şubat 2026’da İran’a karşı başlatılan savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaratılan geniş çaplı aksama, küresel piyasalardan günlük 13 milyon varil petrol ve ürün arzını çekti. Bu miktar, dünya arzının yaklaşık yüzde 13’üne denk geliyor ve küresel ekonomiye ciddi bir şok dalgası gönderdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 40’ın üzerinde artarak 100 doların üzerine çıkarken, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülkede enerji tasarrufu tedbirleri, rafineri kısıntıları ve binlerce uçuş iptali yaşanıyor.

ABD ise bu tablodan en çarpıcı biçimde etkilenen ülkelerin başında geliyor. Reuters’in verilerine göre, ABD’nin küresel arz açığını kapatmak için yaptığı ham petrol ve yakıt ihracatı günlük 14 milyon varili aşmış durumda. Bu durum, dünya piyasalarını rahatlatırken ABD’nin kendi iç stoklarını tarihî düşüşe sürükledi. Ülkenin dizel ve ısınma yakıtı gibi distilat stokları 2005’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi ve 10 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 20 altında kaldı. Benzin stokları ise son 11 haftada benzeri görülmemiş bir hızla azalarak kritik eşiğe yaklaştı. Morgan Stanley analistleri, rezervlerin Ağustos sonuna kadar 200 milyon varilin altına düşebileceği uyarısında bulunuyor.

Piyasa gözlemcileri, bu tablonun ortaya çıkmasında en büyük payın, başta Donald Trump olmak üzere ABD’li yetkililerin İsrail lobisinin yoğun baskısıyla şekillenen savaş yanlısı kararları olduğunu belirtiyor. Trump’ın “hızlı zafer” ve “düşen fiyatlar” vaatlerinin tamamen boşa çıktığına işaret eden analistler, Hürmüz Boğazı’nı hedef alan bu pervasız askeri maceranın ABD ekonomisini baltaladığı gibi, Beyaz Saray’ın güvenilirliğini de ağır bir darbe vurduğunu ifade ediyor. Özellikle Trump döneminde İran’a yönelik “azami baskı” stratejisinin bir parçası olarak atılan adımlar, bugün ABD’nin kendi ayaklarına dolanan birer bumeranga dönüşmüş durumda. O dönemde Kongre’de yükselen “savaşa hayır” sesleri ve “bu politika sizi oy kaybına götürür” uyarıları, şimdi tam anlamıyla gerçekleşmiş görünüyor.

ABD’de galon başına ortalama benzin fiyatı 4.30 dolar seviyesine dayandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor. Fiyatların yaz seyahat sezonunun zirvesinde daha da yükselmesi bekleniyor. Bu durum, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Trump yönetimi için en büyük ekonomik ve siyasi risk faktörlerinden biri haline geldi. Zira Amerikalı seçmen, yüksek enerji maliyetlerini doğrudan cebinde hissediyor ve sorumluyu sandıkta cezalandırma eğilimi taşıyor.

Zıt görüş olarak Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, yaşanan arz krizinin “geçici” olduğunu ve ABD’nin stratejik rezervleri devreye sokacağını savunuyor. Ancak enerji analistleri, mevcut tükenme hızının mevsimsel ortalamaların çok üzerinde olduğunu ve rezervlerin daha önce görülmemiş biçimde azaldığını hatırlatarak bu iyimserliğin gerçekçi olmadığını dile getiriyor. Ayrıca, ihracatı kısarak iç piyasayı rahatlatma girişimlerinin, ABD’nin “güvenilir tedarikçi” imajını zedeleyerek küresel piyasalarda kaosa yol açabileceği uyarısında bulunuluyor.

Tarihsel bağlamda, 1973 petrol krizinden bu yana hiçbir ABD başkanı, savaş nedeniyle ülke içi yakıt stoklarının bu kadar hızlı eridiğine tanıklık etmemişti. O dönemde Nixon yönetimi de benzer bir darboğazla karşılaşmış ve ekonomik durgunlukla baş etmekte zorlanmıştı. Bugün ise işin içinde bir de doğrudan ABD’nin aktif çatışan taraf olduğu bir savaş var. Trump’ın “benzin fiyatları düşecek” sözlerinin anlamını yitirdiği noktada, analistler asıl sorunun yalnızca fiyat değil, arzın fiziksel olarak kesintiye uğrama riski olduğunu vurguluyor.

Hürmüz Boğazı, dünya denizcilik petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik bir darboğaz. ABD-İsrail ortaklığının İran’a yönelik saldırgan savaşı ve ardından gelen aksaklıklar, bu boğazı küresel enerji piyasasının tam kalbinde bir kriz bölgesine dönüştürdü. İran’ın misilleme kapasitesi, ABD’nin her an yeni bir arz şokuna hazırlıklı olmasını zorunlu kılıyor.