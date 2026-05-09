Eski Pentagon Sözcüsü Kirby: ABD ordusunda büyük kriz var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin eski Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ülke ordusunun derin bir krizin içinde olduğunu açıkça kabul etti. Kirby’ye göre, üst düzey subaylar emekli maaşlarını kaybetme korkusuyla Ortadoğu’daki savaş hakkında konuşmaktan çekiniyor. El-Meyadin televizyonunun aktardığı açıklamada Kirby, “Bu korku yasal ve meşru olsa da, subaylar Amerikan vatandaşı olarak fikirlerini ifade etme hakkından vazgeçmemelidir” ifadelerini kullandı.

Kirby’nin bu itirafı, ABD ordusunun içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne seriyor. Askeri analistler, bu tabloyu ABD’nin özellikle Trump döneminde İsrail’in baskısıyla girdiği savaşların bir sonucu olarak yorumluyor. Üst düzey komutanların “maaş korkusuyla susması”, ordunun kendi içinde bile sorgulanan savaşların meşruiyet zeminini kaybettiğinin bir yansıması olarak değerlendirildi. Zira bugüne kadar Irak, Afganistan, Libya ve şimdi de Ortadoğu’da yürütülen sayısız askeri müdahale, ne uluslararası hukuka ne de stratejik hedeflere ulaştı. Subayların “konuşursam maaşımı kaybederim” korkusu, ordudaki baskı rejiminin boyutlarını gösteriyor.

Tarihsel referanslarla bakıldığında, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk döneminde attığı Kudüs’ün başkent ilan edilmesi, İran nükleer anlaşmasından çekilme ve “azami baskı” politikaları, bugün ABD ordusunu içinden çıkılmaz bir bataklığa sürükledi. Trump’ın savaş yanlısı açıklamaları ve İsrail’e verdiği koşulsuz destek, ABD kamuoyunda ve Kongre’de “pervasız macera” eleştirilerine yol açmıştı. Şimdi ise aynı politikaların bir sonucu olarak, subaylar emekli maaşlarını düşünerek sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu durum, ABD ordusunun caydırıcılığını ve karar alma mekanizmalarını doğrudan etkileyen bir “işlev bozukluğu” olarak nitelendirildi.

Kirby’nin açıklamasına karşıt görüşler ise Pentagon cephesinden geldi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Orduda herhangi bir kriz bulunmamaktadır” açıklamasını yaparken, konuşma özgürlüğü konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığını savundu. Ancak bağımsız gözlemciler, üst düzey subayların emekli maaşlarının Kongre’nin onayına bağlı olduğunu ve yönetime muhalif açıklamaların bu onay sürecini riske atabileceğini hatırlatıyor. Bu da Kirby’nin “korku” betimlemesini somut bir zemine oturtuyor.

Emperyalist savaş politikalarının en büyük yükünü taşıyan orduların, sonunda kendi iç dinamiklerinde çözülmeye başladığına işaret eden analistler, Kirby’nin itirafını bir dönüm noktası olarak görüyor. ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığı, sadece bölge halklarına değil, kendi askerlerine de ağır bedeller ödetiyor. Subayların maaş korkusu yaşadığı bir ordunun, “dünyanın en güçlü silahlı kuvveti” olarak anılması giderek zorlaşıyor.