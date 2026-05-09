İran: ABD'nin teklifini inceliyoruz ama taviz vermeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekkai, Tesnim Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin gece boyunca İran’ın stratejik limanlarına düzenlediği saldırıları değerlendirdi. Bekkai, “Düşmanın gece gerçekleştirdiği eylem, hem uluslararası hukukun hem de ateşkesin ağır bir ihlalidir” dedi. Sözcü, İranlı savunucuların düşmana “büyük bir darbe” vurduğunu ve tüm gücüyle düşmanların şerrini defettiğini belirtti.

Bekkai, İran’ın mevcut durumda “nominal bir ateşkes” içinde olduğunu vurgulayarak, “Silahlı kuvvetlerimiz tam kapasiteyle hazır bulunuyor ve dikkatle gözlem yapıyor. Gerektiği her yerde ve her anda tüm gücüyle her türlü saldırı ve maceracılığa yanıt verecektir” ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD’nin “savaşı sonlandırma planı”na ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Müzakereler hakkında söyleyebileceğim, şu anda inceliyoruz. Nihai sonuca vardığımızda mutlaka duyuracağız.”

Bu açıklamalar, ABD ordusunun Perşembe gecesi Keşm Adası’ndaki Bahman İskelesi ve Bender Abbas kentini vurmasının hemen ardından geldi. Fox News’in üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD, saldırıların “savaşın yeniden başlaması anlamına gelmediğini” savunmuştu. Ancak İran, bölgedeki tüm ABD varlıklarının hedef alındığını ve ağır hasar verildiğini duyurmuştu. Bu çelişki, Washington’un diplomatik dil ile sahadaki eylemleri arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD’nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi”nin 48 saat içinde çöküşünün ardından geldi. Analistler, Beyaz Saray’ın bölgede ezici bir yenilgi almasına rağmen, iç politikada Trump yönetiminin İsrail lobisi ve aşırı sağcı çevrelerin baskısıyla geri adım atmakta zorlandığını belirtiyor. Ancak bu saldırılar, ABD’nin elindeki askeri seçeneklerin tükendiğini de itiraf eder nitelikte.

ABD içinde de Trump’ın bu politikalara yönelik muhalefet her geçen gün büyüyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman, daha önce yaptığı açıklamada, “Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı asla başlatmamalıydı. Bu savaş felaket, yasadışı ve ahlaka aykırı” diyerek Beyaz Saray’ı hedef almıştı. Emekli Tümgeneral Paul Eaton ise “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor. Bu stratejik bir tutarsızlıktır” değerlendirmesinde bulunmuştu. Yapılan son anketler, Amerikan halkının %63’ünün İran’la askeri çatışmayı desteklemediğini gösteriyor.

Bekkai’nin “inceliyoruz” vurgusu, aslında İran’ın diplomatik masada elinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İran, Pakistan üzerinden ABD’ye iletilen 14 maddelik barış planında, Hürmüz üzerindeki İran egemenliğinin tanınması, ABD güçlerinin Basra Körfezi’nden tamamen çekilmesi ve savaş tazminatları gibi ana prensipleri belirlemiş durumda. Washington’un bu öneriye nasıl yanıt vereceği belirsizliğini korurken, İran masadan kazançlı çıkacağından emin görünüyor.

Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin İran’a yönelik bu tür provokasyonları daha önce de benzer sonuçlar doğurdu. 1953’te CIA’in düzenlediği Ajax Operasyonu ile demokratik yollarla seçilmiş Başbakan Musaddık’ın devrilmesiyle başlayan bu düşmanlık ilişkisi, 1987-88 Tanker Savaşı, 2020’de Kasım Süleymani suikastı ve şimdi de 2026’nın “Ramazan Savaşı” ile farklı evrelerden geçti. Ancak her seferinde İran’ın direnişi ve devlet kurumlarının sağlamlığı, düşmanın “hızlı zafer” hayallerini boşa çıkardı. Bugün de aynı tablo yaşanıyor: ABD’nin “maksimum baskı” stratejisi, İran’ın “aktif direniş” ve “asimetrik caydırıcılık” doktrini karşısında iflas etmiş durumda.

İran’ın kazanımları giderek somutlaşıyor. Devrim Muhafızları, Hürmüz üzerindeki tam kontrolünü pekiştirdiğini duyururken, yeni geçiş prosedürleriyle boğazdan geçişlerin ancak İran’ın iznine tabi olacağı bildirildi. Ayrıca İran’ın sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında yıllık 2 milyar dolara yakın bir geçiş ücreti almayı planladığı belirtiliyor. Çin gibi büyük güçlerin ABD yaptırımlarını tanımayacağını ilan etmesi de Tahran’ın elini güçlendiren bir diğer faktör.

Bekkai’nin “nominal ateşkes” tanımı, mevcut durumun gerçekliğini çarpıcı biçimde özetliyor. Ateşkes kağıt üzerinde duruyor, ancak sahadaki gerçeklik her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüşmüş durumda. İran, düşmanın her adımını dikkatle izliyor ve misilleme için anında karşılık vermeye hazır. ABD ise bir yandan diplomatik dil kullanırken diğer yandan saldırılarını sürdürerek içine düştüğü çelişkiyi aşmaya çalışıyor.