Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 25 kişi şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana birçok beldeyi hedef aldı. Zerariye beldesindeki saldırıda 2 kişi öldü. Tora beldesine düzenlenen iki saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'e ait İHA'lar da Sultaniye, Haris, Deyr Antar, Aşağı Homin ve Arap Cel beldelerini de hedef aldı. Sultaniye'deki saldırıda 4, Arap Cel'de ise 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Şuba ile Kefr Hammam beldeleri arasında seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 1 sivil savunma personeli yaşamını yitirmişti. Düveyr beldesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, Cebşit beldesinde bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü.