Hürmüz'de çatışmalar durdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı bir askeri kaynak, Tesnim Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Basra Körfezi’ndeki son çatışmaların durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaynak, “Amerikalı teröristlerin İran tankerlerine yönelik düşmanca eylemlerinin ardından, Deniz Kuvvetlerimiz ateşkes ihlaline ve Amerikan terörizmine ateşle karşılık verdi” dedi.

Kaynak, bir süre devam eden ateş teatisi sonrasında çatışmaların şu an için durduğunu ve ortamın sakin olduğunu belirtti. Ancak önemli bir uyarıda da bulundu: “Bununla birlikte, eğer Amerikalılar yeniden Basra Körfezi’ne girme niyetinde olurlar ya da İran gemilerine rahatsızlık verirlerse, yine ezici bir yanıt alacaklardır. Dolayısıyla bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimali hâlâ mevcuttur.”

Bu açıklamalar, ABD’nin Perşembe gecesi Keşm Adası ve Bender Abbas’a düzenlediği, ardından İran’ın Doğu Hürmüz ve Çabahar’da ABD savaş gemilerini vurarak ağır hasar verdiği çatışmaların hemen sonrasında geldi. ABD’nin bir yandan “bu saldırılar savaşın yeniden başlaması anlamına gelmez” açıklaması yapması, diğer yandan İran tankerlerini hedef alması, Beyaz Saray’ın bölgedeki stratejik çelişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’nda ‘Özgürlük Projesi’ adını verdiği operasyonun 48 saat içinde çöküşüyle sarsılmış, ardından gelen bu son askeri maceracılıkla da sahadan eli boş dönmek zorunda kalmıştır. İran’ın asimetrik caydırıcılık stratejisi ve anında misilleme kapasitesi, ABD’nin bölgedeki tüm askeri varlığını tehdit eder hale gelmiştir. Nitekim İranlı askeri kaynağın “yeniden giriş” ve “taciz” gibi somut senaryolar üzerinden uyarı yapması, Tahran’ın her türlü provokasyona karşı hazır olduğunu ve caydırıcılığını kurumsallaştırdığını göstermektedir.

ABD içinde ise bu maceracılığa yönelik muhalefet her geçen gün büyüyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman, “Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı asla başlatmamalıydı. Bu savaş felaket, yasadışı ve ahlaka aykırı” diyerek Beyaz Saray’ı hedef alırken, emekli Tümgeneral Paul Eaton ise “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor” sözleriyle yönetimin stratejik tutarsızlığını eleştiriyor. Yapılan son anketler, Amerikan halkının %63’ünün İran’la askeri çatışmayı desteklemediğini gösteriyor.

Öte yandan, İran’ın kazanımları giderek somutlaşıyor. Devrim Muhafızları, Hürmüz üzerindeki kontrolünü pekiştirdiğini duyururken, yeni geçiş prosedürleriyle boğazdan geçişlerin ancak İran’ın iznine tabi olacağı bildirildi. Ayrıca İran’ın sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında yıllık 2 milyar dolara yakın bir geçiş ücreti almayı planladığı belirtiliyor. Çin gibi büyük güçlerin ABD yaptırımlarını tanımayacağını ilan etmesi de Tahran’ın elini güçlendiren bir diğer faktör.

İran’ın bu son uyarısı, aslında bir anlamda ABD’ye “maceranız bitti, geri adım atın” mesajı niteliği taşıyor. Askeri kaynağın “çatışmalar şu an için durdu” ancak “yeniden başlama ihtimali var” vurgusu, inisiyatifin artık İran’da olduğunu gösteriyor. Washington’un bölgedeki gelecek adımları, Beyaz Saray’ın bu gerçeği ne kadar hızlı kavrayacağına bağlı.