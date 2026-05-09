AB'den İsrail askerinin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretine tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, yazılı açıklama yaptı. Al Anouni, Lübnan ile İsrail arasındaki kırılgan ateşkes nedeniyle tüm taraflara itidal çağrısını sürdürdüklerini aktardı.

Kalıcı bir anlaşmaya varılması amacıyla görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Al Anouni, "İbadet sembollerinin korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra din özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerinin, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğraf teyit edilmişti.