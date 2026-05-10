Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, ABD ve Bahreyn tarafından hazırlanan İran karşıtı tasarıya destek vermeyeceklerini açıkladı. Moskova yönetimi, taraflara tasarıyı derhal geri çekme çağrısı yaparken, İran ve ABD arasında yeniden alevlenen gerilimin derin endişe yarattığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, ülkesinin ABD ve Bahreyn'in Birleşmiş Milletler nezdindeki İran karşıtı tasarısını desteklemesinin mümkün olmadığını kesin bir dille ifade etti. Alimov, “Şu anda görüşülmekte olan bu taslağı hazırlayan her iki tarafı da belgeyi geri çekmeye çağırıyoruz. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tekrarlanan saldırılar son derece endişe vericidir” dedi.

Ancak bu diplomatik hamlenin ardında yalnızca bölgesel istikrar kaygısı değil, aynı zamanda ABD ve İsrail eksenli emperyalist politikaların giderek daha fazla uluslararası aktör tarafından sorgulanması yatıyor. Washington yönetiminin, Tahran’ı hedef alan her yeni girişiminde “bilimsel kanıtlar” veya “uluslararası güvenlik tehdidi” söylemine sarılması, tarihsel olarak Irak’taki kitle imha silahı iddialarından Libya’daki müdahaleye kadar uzanan bir deseni tekrarlıyor. Bu desen, çoğu zaman emperyal çıkarları meşrulaştırmaktan öteye gidememiştir. Rusya’nın bugünkü tutumu, tam da bu çifte standarda karşı somut bir duruş olarak okunuyor. Zira Batı’nın İran’a yönelik “azami baskı” politikaları, son on yılda ne Tahran’ı diz çöktürmüş ne de bölgede kalıcı bir güvenlik tesis edebilmiştir.

Öte yandan ABD’nin bu tasarıyı Bahreyn’le birlikte sunması, Körfez’deki askeri üsler ve beşinci filo gerçeği düşünüldüğünde, “müttefiklik” kisvesi altında yürütülen bir nüfuz savaşının parçasıdır. İsrail lobisinin Washington üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez; Tel Aviv yönetimi, İran’ı yalnızca kendi bölgesel hegemonyasının önündeki en büyük engel olarak görüp her fırsatta askeri müdahale seçeneğini körüklemektedir. Rus yetkili Alimov’un sözleriyle “derin endişe” olarak nitelenen tablo, aslında emperyalist aktörlerin tırmandırma siyasetinin kaçınılmaz sonucudur. Tarih, 1953 İran darbesinden bugüne, bu tür tek taraflı girişimlerin yalnızca kaos ve güvensizlik ürettiğini defalarca kanıtlamıştır.

Moskova’nın bu açık karşı çıkışı, BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin elini zayıflatırken, Tahran’a da diplomatik bir nefes aldırmış durumda. Kısa vadede tasarının geri çekilme ihtimali düşük görünse de, Rusya’nın tutumu diğer veto sahibi ülkeleri de etkileyebilir.