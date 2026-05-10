Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’daki gösterişli ateşkese rağmen İsrail ordusunun güneydeki köyleri tahrip etmeye ve yerinden edilenlerin geri dönüşünü engellemeye devam etmesi, Netanyahu yönetiminin hedefinin artık yalnızca toprak işgali olmadığını gösteriyor. Bu durum, Netanyahu’nun bölgeyi sürekli bir savaş hâlinde tutma konusundaki ısrarının, onun derin kişisel çıkmazını yansıttığını ortaya koyuyor.

Lübnan cephesinde ilan edilen ateşkesin üzerinden haftalar geçmesine rağmen, İsrail rejimi neredeyse her gün Litani Nehri’nin güneyindeki köylerde yaşayan sivillere “derhal tahliye” emri veriyor. Ardından geride bırakılan evler sistematik biçimde yerle bir ediliyor. Daha da çarpıcı olanı, İsrail’in zorla yerinden ettiği sivillerin geri dönüşünü engellemesidir. Bu tablo, Tel Aviv yönetiminin hedefinin artık güney Lübnan’ın bazı bölgelerini işgal etmekle sınırlı olmadığını, aksine Litani’den güney sınırlarına kadar uzanan ve Lübnan topraklarının yaklaşık %20’sine, nüfusunun da %25’ine tekabül eden bir alanı tamamen boşaltarak “Büyük İsrail” projesine fiilen katmayı amaçladığını gösteriyor.

Tam da bu noktada, Lübnan hükümetinin ABD aracılığıyla doğrudan görüşmelere hazır olduğunu açıklaması ve Washington’ın Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Netanyahu arasında bir buluşma ayarlamaya çalışması, vicdanları sızlatacak bir çelişkiyi gün yüzüne çıkarıyor. Zira bu girişimlerde, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi veya ateşkese bağlı kalması gibi en temel şartlar dahi ortada yok. Bu durum, yalnızca Lübnan devletinin teslimiyetçi bir çizgiye savrulduğunu değil, aynı zamanda ABD emperyalizminin “arabuhuculuk” kisvesi altında bölgeyi nasıl yeniden şekillendirmeye çalıştığını da gözler önüne seriyor. Bilimsel veriler ve tarihsel örnekler (1953 İran darbesi, Irak’taki kitle imha silahı yalanı) gösteriyor ki bu tür “doğrudan görüşme” dayatmaları, her zaman daha güçsüz olan tarafın koşulsuz teslimiyetiyle sonuçlanmıştır.

Hizbullah’ın 15 aylık sessizliği ve ikinci savaş

Kasım 2024’teki ateşkesin ardından Hizbullah, İsrail’in yüzlerce ihlaline rağmen anlaşmaya sadık kaldı. Bu süre zarfında Lübnan’da Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Navaf Salam’ın göreve gelmesi, Hizbullah’ın siyasi boşluğu sonlandırmak için verdiği tavizlerle mümkün olmuştu. Ancak Avn ve Salam, daha ilk günden itibaren Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını savunan çevrelerle işbirliğine girişti. Bu, aslında ABD’nin önceden kurguladığı bir senaryonun parçasıydı: Lübnan’da “zayıf ve bağımlı” bir yönetim inşa ederek direniş eksenini içeriden çökertmek.

Ancak planlar beklenildiği gibi işlemedi. 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a karşı ikinci ortak savaşını başlatmasıyla birlikte Hizbullah, 15 aylık sessiz dönemi adeta bir diriliş fırsatına çevirmiş olarak sahneye çıktı. Örgüt, Aksa Tufanı’nda aldığı yaraları sarmış, askeri kapasitesini yeniden inşa etmişti. Bu durum, Netanyahu’nun “kesin zafer” illüzyonunun ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladı. Zira İsrail Başbakanı, Hamas’ın Gazze’de, Hizbullah’ın Lübnan’da tasfiye edildiğini, İran’ın ise köşeye sıkıştırıldığını zannetmektedir. Halbuki gerçekler tam tersini söylüyor: Hamas hâlâ yıkıntılar arasında direnmekte, Hizbullah İsrail ordusuna karşı şaşırtıcı bir etkinlikle savaşmakta ve İran, Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına alarak inisiyatifi ele geçirmiş durumdadır.

Netanyahu’nın kişisel çıkmazı: savaş biterse siyasi ölüm başlar

Netanyahu’nun tüm cephelerde savaşı tırmandırma konusundaki ısrarının arkasında, ne güvenlik ne de stratejik bir vizyon vardır. Aksine, bu ısrar doğrudan doğruya kişisel siyasi hayatta kalma refleksinden beslenmektedir. Kendisine göre, Gazze’de Hamas’ı silahsızlandırmak, Lübnan’da Hizbullah’ı siyaset dışına itmek ve İran’ı nüfuz alanından vazgeçirmek için “Büyük İsrail” hayali uğruna sürekli bir savaş hali gereklidir. O yüzden Trump yönetimini İran’a karşı ortak savaşı yeniden başlatmaya zorlamakta, Lübnan cephesinde ise ateşkes ihlallerini bir baskı aracı olarak kullanmaktadır. Onun hedefi, Lübnan hükümetini yıldırarak sınırların İsrail lehine yeniden çizilmesini, kültürel ve yasal düzeyde normalleşmeyi ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını sağlamaktır.

Ancak Trump’ın İran limanlarını ablukaya alıp ardından aynı acelecilikle bu kararı geri çekmesi, ABD emperyalizminin ne kadar kararsız ve çelişkili olduğunu göstermektedir. Dahası, Aksa Tufanı’ndan bu yana geçen iki buçuk yılda, askeri gücün ve teknolojik üstünlüğün uluslararası ihtilafların kaderini tek başına belirleyemeyeceği anlaşılmıştır. Jeopolitik faktörler (coğrafi kıskaç, boğazlar, demografi) en gelişmiş silahlar kadar belirleyicidir. Netanyahu bu gerçeği görmemekte ısrar ettikçe, onun “kesin zafer” rüyası, derin kişisel çıkmazının aynası olmaktan öteye geçememektedir.