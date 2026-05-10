İran, “ABD Üstünlük Doktrini”nin çöküşünü kanıtladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Quincy Enstitüsü İcra Direktörü Trita Parsi, Responsible Statecraft dergisinde kaleme aldığı analizde, Ukrayna savaşının büyük güçlerin salt askeri büyüklükle istediklerini dayatabilecekleri yanılgısını yıktığını, İran savaşının ise bu çöküşü tamamladığını yazdı. Parsa’ya göre ABD, ne Irak ve Afganistan’dan ne de Ukrayna’dan ders çıkarabilmişken, Tahran karşısında aldığı stratejik yenilgi nihayet “üstünlük doktrini”nin iflasını belgeliyor.

Trita Parsi, makalesine Ukrayna’nın gösterdiği gerçekle başlıyor: Doğru strateji, coğrafi avantaj ve sarsılmaz bir irade, askeri açıdan çok daha güçsüz bir devletin kendini savunmasını, hatta daha güçlü düşmanını etkisiz hale getirmesini mümkün kılar. Şimdi ABD, İran karşısında benzer bir durumla yüz yüzedir. Washinton’ın onlarca yıllık “üstünlük” stratejisi –yani eşsiz askeri kapasitenin küresel istikrarı koruyup bölgesel gelişmeleri yönlendireceği inancı– Irak ve Afganistan’da ağır yaralar almıştı. Ancak bu yaralar, ABD emperyalizminin kendini sorgulamasına yetmedi. Oysa artık Amerikan toplumunun nadir fikir birliği şudur: Amerikalılar savaştan bıkmıştır. Artan mali baskılar ve “bitmeyen savaşları bitirme” vaatleri veren siyasetçilere rağmen, politika yapımındaki atalet ve savaşa kenetlenmiş güçlü ekonomik çıkarlar, üstünlük doktrinini dokunulmaz kılmaya devam etti.

Parsi’nin sorduğu soru şudur: “İran’daki yenilgi nihayet bu kalıbı kıracak mı?” Yanıtı ise çarpıcıdır: Bu savaşın sonuçları, George W. Bush’un Irak’taki tercih savaşının bile ötesine geçebilir. Irak’ta ABD üç haftadan kısa sürede askeri zafer kazanmış, ancak isyan dalgası karşısında barışı kaybetmişti. İran’da ise ABD, askeri evreyi bile kazanamadı. Konvansiyonel açıdan çok daha zayıf bir düşmana karşı coğrafya ve asimetrik taktikler, Amerikan gücünü nötralize ederek stratejik bir yenilgi dayattı. Daha da sarsıcı olanı, hava saldırılarının İran’ın insansız hava aracı ve füze yeteneklerini ciddi biçimde zayıflattığı yönündeki ilk iddiaların bugün abartılı görünmesidir. Gökyüzünü kontrol etmek, sonuçları kontrol etmeyi garanti etmez.

İran, Irak’tan farklı: Rejim güçlendi, küresel kaos başladı

Parsi, iki savaş arasındaki hayati farka da işaret ediyor: Irak savaşı en nihayetinde acil hedefine –Saddam Hüseyin’i devirmek– ulaşmıştı. Oysa İran’da tam tersi oluyor. Savaş, yerleşik siyasi sistemi zayıflatmak şöyle dursun, muhtemelen onu güçlendirdi; iç dayanışmayı artırdı. Bu noktada emperyalist müdahalelerin tarihsel kör noktası bir kez daha teyit edilmektedir: Dış saldırı, hedef ülkede millî birlik refleksini tetikleyerek rejimi tahkim eder. İran halkının dış saldırıya karşı rejimin arkasında kenetlenmesi, ABD istihbaratının “regime change” senaryolarını altüst etmiştir.

Ayrıca Irak savaşının küresel sonuçları nispeten sınırlıydı: Büyük bir petrol krizi, yaygın gıda kıtlığı veya tedarik zincirinde büyük aksamalar yaşanmamıştı. Oysa İran savaşı şimdiden enerji piyasalarını kaosa sürükledi, petrol ve gaz fiyatlarını tarihî rekorlara taşıdı ve birçok ülkede enerji krizlerini tetikledi. Bu savaş, Basra Körfezi’nin jeopolitik manzarasını yıllarca kökten değiştirecek potansiyele sahiptir.

Parsi’nin vardığı sonuç, uluslararası ilişkiler literatüründe “karşılıklı nefret” veya “yasaklama” olarak adlandırılabilecek yeni bir düzene işaret ediyor. ABD’nin “tırmanış sürecinde üstünlük” stratejisi, tırmanışın kendisi çok riskli hale geldiğinde anlamını yitirir. Kesin zafere bel bağlayan strateji, düşmanlar sürekli olarak bir çıkmaz yaratabildiğinde çöker. Ortaya çıkan şey, egemenlikle değil, “karşılıklı nefyetme” ile tanımlanan farklı bir uluslararası düzendir. Bu dünyada büyük güçler iradelerini kolayca dayatamaz, daha küçük devletler makul bir bedelle direnebilir.

Sonuç kaos değil, sınırlanmadır. İran-ABD karşılaşmasının en olası sonucu, ne bir anlaşma ne de tam teşekküllü savaşa dönüş, aksine uzun vadeli istikrarsız bir dengedir. ABD müzakerelerden çekilebilir, ancak tam teşekküllü bir savaşa yeniden girme ihtimali düşüktür – bunun nedeni kapasitesizliği değil, bu kapasiteyi kullanacak stratejik hareket serbestisini kaybetmiş olmasıdır. ABD’nin güvencesine bel bağlayan ülkeler için bu bir uyanış çağrısı olmalıdır. Bu, ittifakların çöküşü değil, dönüşümüdür. Artık müttefikler çok katmanlı güvenlik hesapları yapmakta, tek bir garantöre güvenmek yerine bölgesel güç dengelerine daha fazla vurgu yapmaktadır.