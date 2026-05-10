Putin: Tüm dünyayı Nazizmden kurtaran Sovyet halkı oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya lideri Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da yaptığı konuşmada, Zafer Günü'nü kutsal bayram olarak nitelendirdi.

Putin, tüm dünyayı Nazizmden kurtaranların Sovyetler Birliği halkının olduğunu vurguladı. Vatana sahip çıkma duygusunun tüm Rusya'yı birleştirdiğini kaydeden Devlet Başkanı şunu dedi:

Büyük Vatanseverlik Savaşı olayları, gerçek tarih ve gerçek kahramanların hatırasını korumak bizim için bir şeref meselesi. Sovyet halkının kahramanlığını her zaman hatırlayacağız.

Rusların, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda savaşan askerlerin mirasına ve onuruna büyük saygı ile yaklaştığını dile getiren Putin, Rus askerinin, savaş sırasında Avrupa halklarının özgürlüğü için muazzam fedakarlıklar yaptığının altını çizdi.

Nazilerin haince Sovyetler Birliği'ne saldırdığını ve Sovyet halkını yok etmek istediğini anımsatan Rusya lideri, "Sevgili dostlar, 22 Haziran 1941, tarihimizin en trajik ve en acı dolu günlerinden biri" ifadesini kullandı.

Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda savaşan askerlerin anısına bir dakika saygı duruşu ilan eden Putin, "Halkımız düşman karşısında bir duvar gibi durdu ve vatana bağlılığın milyonlarca insanı birleştirebilecek en yüce hak olduğunu gösterdi" dedi.

Devlet Başkanı, Sovyetler Birliği'ndeki tüm etnik grupları yok etmek isteyen Nazilerin, Rus karakterini hesaba katmadığına dikkat çekti.

Ataların elde ettiği büyük başarının günümüzde özel askeri harekat yürüten askerlere ilham olduğunu dile getiren Putin, Rus askerlerin bugün, NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yine de kahramanlarımız ilerlemeye devam ediyor" diye vurguladı.

Rusya'nın yürüttüğü davanın haklı olduğuna yürekten inandığını dile getiren Rus lider şu net ifadeyi kullandı:

Birlikteyiz. Zafer her zaman bizim olmuştur ve her zaman bizim olacaktır.

Putin, "Başarının anahtarı ahlaki gücümüz, cesaretimiz ve kahramanlığımız, birliğimiz ve her şeye dayanabilme ve her zorluğun üstesinden gelebilme yeteneğimizdir. Ortak bir hedefimiz var ve her birey zafere kişisel olarak katkıda bulunuyor" diye ekledi.