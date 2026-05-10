Hürmüz'ün Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisi açığa çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim Haber Ajansı’nın savaşın 71. gününde yayımladığı 386 numaralı yorum raporunda, ABD’nin İran ile girdiği savaşın ekonomik sonuçları mercek altına alınıyor. Rapora göre, ABD’li yetkililer ve özellikle bizzat Trump, savaşın Amerikan ekonomisi üzerindeki etkilerini “önemsiz” göstermeye çalışsa da, savaş nedeniyle fırlayan gıda enflasyonu tam tersini söylüyor. Savaş sona erse ve Hürmüz Boğazı yeniden uluslararası geçişlere açılsa bile, ABD ekonomisi büyük bir baskı altında kalmaya devam edecek.

Bu durum, emperyalist savaşların çoğu zaman hesaba katılmayan “geri tepme” etkisinin tipik bir örneğidir. Tarihsel veriler gösteriyor ki Vietnam Savaşı’nda ABD’nin harcamaları enflasyonu tetiklemiş ve 1970’lerin stagflasyonunun fitilini ateşlemişti. 2003 Irak işgalinin maliyeti ise başlangıçta 50-60 milyar dolar olarak tahmin edilmiş, ancak nihai fatura 3 trilyon doları aşmıştı. Bugün İran savaşında ise durum daha farklı: Çatışma doğrudan enerji koridorunu hedef aldığı için etkiler anında ve şiddetlidir. Trump’ın “bizim için önemsiz” söylemi, ne yazık ki Amerikan kamuoyunun savaş maliyetlerini taşıma kapasitesine değil, bir propaganda refleksine dayanmaktadır. Oysa bilimsel ekonomik modeller, bir boğazın kapatılmasının küresel tedarik zincirlerinde yarattığı şok dalgasının, çatışma sona erse dahi aylarca süreceğini göstermektedir.

Raporda vurgulandığı üzere, savaşın ABD ekonomisine etkisi en somut biçimde gıda fiyatlarındaki artışta görülüyor. İran’ın Hürmüz üzerindeki kontrolü, bölgeden geçen tahıl ve tarım girdilerini doğrudan etkilemiş, bu da küresel gıda zincirini altüst etmiştir. Dünya Bankası verilerine göre, çatışmaların başlamasından bu yana küresel buğday fiyatları yüzde 40, gübre fiyatları ise yüzde 120 oranında artmıştır. ABD, kendi tarımsal üretim kapasitesine rağmen, ithalata bağımlı olduğu gıda katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri ve belirli tarım ürünlerinde bu artışı doğrudan hissetmektedir.

Dahası, Trump’ın açıkladığı seçici hedeflemeler –örneğin sadece askeri limanları vurduklarını, yakıt tankerlerini hedef almadıklarını iddia etmesi– piyasa aktörleri tarafından ciddiye alınmamıştır. Riskten kaçınan sigorta şirketleri ve nakliye firmaları, Hürmüz’den geçen her geminin primlerini fırlattığı için, fiilen bir saldırı olmasa dahi maliyetler katlanmıştır. Bu durum, emperyalist müdahalelerin sadece “doğrudan maliyet”le sınırlı olmadığını, aynı zamanda piyasa psikolojisi ve belirsizlik üzerinden devasa ekonomik bedeller yarattığını göstermektedir. Yani ABD, savaşı “kazansa” veya boğazı açsa bile, bu belirsizlik primi ortadan kalkmayacak; aksine, yeniden tırmanma riski nedeniyle yüksek seviyelerde kalacaktır.