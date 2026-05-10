İran’dan Hürmüz ambargosu: Yeni yasa taslağı komisyondan geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi’nin 11 maddelik “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde Güvenliğin Sağlanması ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Stratejik Eylem Planı” tasarısının Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlandı. Yasal süreci devam eden tasarıyla Tahran yönetimi, bu stratejik su yolunun yönetiminde tam kontrole sahip olmayı ve başta ABD ile İsrail olmak üzere “saldırgan” ülkelerin gemilerinin geçişini sınırlamayı hedefliyor.

Enerji ticaretinin kalbi olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı’nın yeni statüsüne ilişkin düzenleme, küresel deniz ticareti ve jeopolitik açıdan önemli değişimleri beraberinde getirecek. Meclis İmar Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızayi Kuçi’nin aktardığına göre, yasa tasarısı kapsamında Boğaz’ın yönetiminden sorumlu yeni bir kurumsal yapı oluşturulacak. Bu yapıya bağlı olarak tüm gemilerin geçiş yapabilmesi için “rehberlik, gözetim ve güvenlik” teminatı karşılığında ücret ödemesi zorunlu olacak. Ayrıca geçiş bedeli yalnızca ulusal para birimi İran Riyali üzerinden tahsil edilecek.

Tasarıda, geçiş prosedürlerine uymayan gemilere yönelik yüzde 20’ye varan oranda kargo hacmi el koyma cezası da düzenlenen yaptırımlar arasında yer alıyor.

İran’ın Tam Kontrolü: Düşman Gemilerine Geçit Yok

Yeni dönemde sadece geçiş ücretlendirmesi değil, Boğaz’ı kullanacak ülkelerin profili de yeniden tanımlanıyor. Tasarıda, İran aleyhinde düşmanca eylemlerde bulunduğu tespit edilen ülkeler ile ABD ve İsrail gemilerinin geçişine izin verilmemesi öngörülüyor. Aynı şekilde geçmiş dönemde (1980-1988) İran’a karşı savaşta yer alan ülkelerin ancak savaş tazminatı ödemesi koşuluyla Boğaz’ı kullanabilmesi planlanıyor.

Rızayi Kuçi’nin aktardığına göre, İran’ın uygulamaya koyacağı bu yoğun kontrollü geçiş rejimi ile Boğaz’ın güvenliğinin sadece askeri değil, idari ve finansal boyutta da sağlamlaştırılması amaçlanıyor.

İran’ın Yeni Hamlesi: Uluslararası Hukuk ve Jeopolitik Realite

İran’ın bu hamlesi yalnızca bir güvenlik tedbiri değil, aynı zamanda emperyalist dayatmalara karşı egemenlik temelli bir hukuk inşa etme girişimidir. 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından İran, bu saldırılara maruz kalan bir ülke olarak, kendi kara sularındaki geçişleri düzenleme hakkını uluslararası hukuka dayandırmaktadır. Gerçekten de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), kıyı devletlerine, ulusal güvenliklerini tehdit eden faaliyetleri engelleme yetkisi vermektedir. Ancak Washington yönetiminin geçmişte bu sözleşmeyi dahi onaylamamış olması, onun “uluslararası hukuka saygı” söyleminin ne denli ikiyüzlü olduğunu gösteren çarpıcı bir tarihsel nottur.

Tahran yönetiminin yeni düzenlemesinin altında yatan bir diğer motivasyon ise ekonomik baskılara karşı asimetrik caydırıcılık oluşturmaktır. ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı ve ülkeyi çöküşe sürüklediği yaptırım rejimine benzer bir senaryoyu İran’da görmek istemeyen Tahran, Boğaz üzerindeki kontrolünü ekonomik bir koz olarak kullanarak Beyaz Saray’ı masaya oturmaya zorlamayı amaçlıyor. Tasarının kabul edilmesi durumunda elde edilecek gelirin üç temel alanda harcanması planlanıyor: Savunma sanayiinin güçlendirilmesi, ülkenin imar ve altyapı projeleri ile doğrudan halkın refahı.

ABD ve IMO’dan İlk Tepkiler: Geçiş Ücreti Krizi

Ancak bu girişim, Batılı güçlerin yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Nisan 2026’da yaptığı açıklamada, İran’ın geçiş ücreti uygulamasının ‘seyir serbestisini’ ihlal ettiği gerekçesiyle uyarıda bulunmuş, Washington ise söz konusu uygulamayı “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirmişti.

Boğaz’da son günlerde yaşanan ABD destroyerlerine yönelik füze saldırılarının da uluslararası kamuoyunda yankı bulduğu bir dönemde, İran’ın bu yasal düzenlemeyi hayata geçirmesi bölgedeki gerilimi yeni bir boyuta taşıyacak gibi duruyor. Tasarının, Meclis Başkanlığı tarafından gündeme alındıktan sonra genel kurulda görüşülmesi ve ardından Anayasa Koruma Konseyi’nin onayına sunulması bekleniyor.