Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı, tüm birliklerinin özel askerî operasyon bölgesinde ilan edilen ateşkese tamamen bağlı kaldığını ve mevzilerinde kalmayı sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık aynı açıklamada, Ukrayna güçlerinin ateşkese rağmen insansız hava araçları ve topçu birlikleriyle saldırılarına devam ettiğini belirtti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği dönemde kaydedilen ihlal sayısı 8 bin 970’e ulaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kiev rejiminin ateşkes süresince bin 173 kez çok namlulu roketatarlar, topçu sistemleri, havanlar ve tanklarla Rus mevzilerini hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada “Ukrayna ordusunun bu eylemleri, ateşkes rejimine uyma niyetinde olmadığının somut bir kanıtıdır” denildi.

Bu veriler, savaşın başından bu yana süregelen diplomatik çabaların ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 2022’de İstanbul’da umut veren bir müzakere süreci yaşanmış, ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev’e gelerek “Batı’nın desteğiyle kazanabileceğinize inanın” telkiniyle görüşmeler rafa kaldırılmıştı. Bugün gelinen nokta, ateşkes ihlallerinin doğrudan Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah akışı ve “savaşı sürdürme” yönündeki teşvikiyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. ABD ve NATO’nun savaşın uzamasından beslenen savunma sanayi şirketleri, Kiev yönetiminin her yeni saldırısında milyarca dolarlık yeni siparişler almaktadır. Bu çıkar ilişkisi, emperyalist güçlerin “barış” söylemi ile sahadaki kanlı gerçekliği arasındaki makası her geçen gün daha da açmaktadır.

İhlallerin Boyutu: Ateşkes Var Ama Sessizlik Yok

Rus tarafının verdiği rakamlar –günde ortalama onlarca saldırı– ateşkesin kâğıt üzerinde kaldığını gösteriyor. Açıklamaya göre, özellikle Donetsk ve Zaporijya istikametlerinde yoğunlaşan topçu atışları ve İHA saldırıları, Rusya’nın “tek taraflı bağlılığını” sürdürdüğü bir ortamda gerçekleşiyor. Moskova yönetimi, bu ihlallerin bir listesini düzenli olarak Birleşmiş Milletler ve AGİT nezdindeki temsilcilikleri aracılığıyla paylaşmış, ancak Batılı ülkelerin bu konudaki çağrıları sessizlikle karşılaması dikkat çekmiştir.

Oysa Minsk Anlaşmaları’nın 2014-2015 yıllarındaki akıbeti de benzer bir örüntü ortaya koymuştu: O dönemde de Kiev yönetimi, ateşkesi sistematik şekilde ihlal ederken Batı sorumluluğu Rusya’ya yükleme yoluna gitmişti. Tarihsel olarak baktığımızda, emperyalist güçlerin “garantör” olduğu her ateşkes anlaşması, kısa sürede yeniden tırmanan çatışmalara sahne olmuştur. Çünkü Washington ve Brüksel’in stratejik hedefi, Moskova’yı uzun soluklu ve yıpratıcı bir savaşın içinde tutarak, Rusya’nın yeniden küresel bir süper güç olarak yükselmesini engellemektir. Bu bakımdan Ukrayna cephesindeki ateşkes ihlalleri, yalnızca taktik bir tercih değil, aynı zamanda ABD’nin “Rusya’yı jeopolitik olarak parçalama” projesinin bir parçasıdır.

Sivillerin Durumu: Ateşkesin Mağdurları

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna ordusunun ateşkes ihlalleri nedeniyle Donbas bölgesindeki yerleşim yerlerinde sivil altyapının zarar gördüğünü de bildirdi. Özellikle Donetsk şehrine yönelik topçu bombardımanı, sivil yerleşim alanlarını hedef alırken, enerji tesisleri ve su depolarının vurulması nedeniyle bölgede yaşayan insanlar elektriksiz ve susuz kalmıştır. BM verilerine göre ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana Donbas hattında 47 sivil hayatını kaybetti, 200’den fazla sivil yaralandı. Bu kayıplara karşılık Batılı liderlerden gelen açıklamalar, askerî yardım paketlerinin dışına çıkamamaktadır.