Hizbullah'a karşı İsrail ve ABD'nin propagandası nasıl çöktü?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail'in 2024 savaşında Hizbullah'ın üst kademesini ve askeri kapasitesini büyük ölçüde kaybettiğine yönelik yaygın iddialar, son çatışmalarla birlikte tamamen çökmüştür. İsrail'in 28 Şubat 2026'daki saldırılarına sert bir şekilde karşılık veren Hizbullah, kuvvet yapısını, komuta felsefesini ve hedef alma doktrinini kökten değiştirerek kendisini "yenilmez" bir askeri güç olarak yeniden tanımlamıştır.

PressTV'nin analizine göre Hizbullah, İsrail ile 2024'te sona eren savaşın ardından bir yıldan fazla süren hazırlık döneminde beş kritik alanda dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu dönüşüm, Hizbullah'ın sadece "hayatta kalmakla" kalmadığını, aksine mevcut çatışmaya tam teşekküllü, merkeziyetsiz ve yıpratıcı bir savaş stratejisiyle girdiğini göstermiştir. İsrail ordusunun teknolojik üstünlüğüne karşı koyan bu başarı, emperyalist güçlerin "Hizbullah bitmiştir" propagandasının ne kadar büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koymaktadır. Zira İsrail, Ortadoğu’da defalarca tekrarladığı “liderlik susuzluğu” taktiğinin bu kez de başarısız olduğunu deneyimlemiştir; tıpkı 2006’da güney Lübnan’da uğradığı hezimetten sonra olduğu gibi, İsrail bu sefer de caydırıcılık kurmayı başaramamıştır.

Küçük Parçalı Özel Birlikler: Yıldırma Değil, Isıran Karıncalar

Hizbullah'ın en büyük dönüşümü, büyük ve yığılmış birlikler yerine küçük, yüksek etkili uzman ekiplere yönelmesidir. Irak ve Suriye'de DAİŞ'le mücadele sırasında edindiği geleneksel savaş deneyimi, 2024'te İsrail'in ileri gözetleme ve hassas vuruş kapasiteleri karşısında zafiyet göstermiştir. Artık Hizbullah, müstakil manga seviyesinde çalışan ve belirli görevler için eğitilmiş ekipler kullanmaktadır. Bu ekipler, keşif ve tuzak kurmanın ötesinde, özellikle FPV (First Person View) insansız hava araçlarıyla yapılan hassas vuruşlarda uzmanlaşmıştır. Bu dönüşüm, geleneksel savaş mantığını tersine çevirmektedir: 20 bin dolarlık bir İHA, 4 milyon dolarlık bir savunma füzesinin veya 2-3 milyar dolarlık bir savaş gemisinin etkisiz hale getirilmesini sağlamaktadır. ABD'nin her yıl milyarlarca dolarlık askeri yardım aktardığı İsrail ordusu, bu asimetrik savaşın maliyetini taşımakta zorlanmaktadır. Bilimsel olarak ifade etmek gerekirse, üstün teknolojiye sahip bir ordunun "her saldırıya pahalı sistemlerle karşılık verme" stratejisi, kitlesel üretilebilen ucuz saldırı araçları karşısında ekonomik olarak sürdürülemez hale gelmiştir.

Merkeziyetsiz Komuta: Ele Geçmesi İmkânsız Bir Ağ

İkinci stratejik eksen, Hizbullah’ın komuta sistemini ademi merkeziyetçi bir modele dönüştürmesidir. 2024 savaşında merkezi komuta noktalarına yönelik suikastlar, örgütü ciddi şekilde sarsmıştı. Ancak Hizbullah, bu zafiyetten ders çıkararak alt kademe komutanlara daha fazla operasyonel özerklik tanıyan bir yapı kurmuştur. Bu yeni modelde, birimler merkezin talimatını beklemeden, operasyon alanının yerel koşullarına anında yanıt verebilmektedir. Bu durum, İsrail ordusunun "sinir merkezini vurma" stratejisini büyük ölçüde etkisiz kılmaktadır; çünkü saldırgan bir güç, karşısında tek bir beyni değil, her biri bağımsız hareket edebilen onlarca sinir hücresini imha etmek zorundadır. Bu yapı aynı zamanda ABD emperyalizminin bölgede uyguladığı klasik "kafa kesme" operasyonlarının (örneğin 2003 Irak işgali sonrası Baas Partisi'nin tasfiyesi) artık işe yaramaz hale geldiğini göstermektedir.

Sonuca Dayalı Operasyonlar: Yıpratıcı Değil, Vurucu Savaş

Hizbullah’ın üçüncü önemli değişimi, toplu roket saldırılarından sonuca dayalı hedeflemeye geçiştir. Önceki savaşlarda başarılı olan 107 mm ve 122 mm’lik roketlerle yapılan kitlesel bombardımanlar, İsrail’in ABD vergileriyle finanse edılen ve hızla yenilenebilen savunma sistemleri karşısında verimliliğini yitirmişti. Yeni doktrinde Hizbullah, belirli etkiler yaratmaya odaklanmaktadır: düşman ikmal hatlarının bozulması, komuta kademelerinin felç edilmesi ve en önemlisi düşmana kayıp verdirilmesi. Bu geçiş, Hizbullah'ın istihbarat toplama ve analiz kapasitesini de artırmıştır. Artık Hizbullah, daha az kaynakla daha yüksek stratejik etki yaratmakta, her eyleminde savaşın seyrini değiştirecek sonuçlar üretmektedir. Bu durum, İran’ın yıllar içinde geliştirdiği "akıllı caydırıcılık" stratejisinin bir yansıması olarak okunmalıdır.

Toprak Takıntısını Terk: İşgal Edenin Yaşam Alanını Zehirlemek

Dördüncü ve belki de en cesur dönüşüm, toprağı "her ne pahasına olursa olsun tutma" doktrininden vazgeçilmesidir. 2006'daki Bint Cibeyl zaferi, o dönemde bu doktrinin başarısını simgeliyordu. Ancak İsrail’in akıllı ateş gücü karşısında sabit mevzileri savunmanın maliyeti çok ağır olabilmektedir. Hizbullah’ın yeni stratejisi hareket kabiliyeti, elastikiyet ve yıpratmaya dayanmaktadır. İsrail, Litani'nin güneyindeki köyleri işgal edebilir; ancak Hizbullah bu toprakları bir "ölüm bölgesi" haline getirmiştir. Yeni taktik, düzenli bir savunma yapmadan, sürekli taciz saldırıları, ani vuruşlar ve FPV drone saldırılarıyla işgalci birliklerin yaşam alanını zehirlemeyi amaçlamaktadır. Bu strateji, İsrail ordusunun savaş hedeflerine ulaşmasını engelleyerek, zamanın İsrail aleyhine işlemesini sağlamaktadır. Tarihte, Vietnam savaşında ABD’ye karşı kullanılan ve Afganistan'da Sovyet ordusunu yıpratan bu taktiklerin uzun vadede kesin sonuç verdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kuşak Dönüşümü: Genç Komutanların Yükselişi

Son stratejik değişim, Hizbullah'ın en büyük zafiyetini bir güce dönüştürmesidir. 2024 savaşı, örgütün uzun yıllardır ikonlaşmış neredeyse tüm üst düzey komuta kademesini (Seyyid Hasan Nasrallah dahil) şehit vermiştir. Bu durum, çoğu ulusal orduyu felç edebilecek bir darbeydi. Ancak Hizbullah, zorunlu bir kuşak dönüşümü ile yeni ve genç komutanları hızla terfi ettirerek, örgütü yeniden yapılandırmayı başarmıştır. Bu genç komutanlar, geleneksel doktrinlere daha az bağlı, merkeziyetsiz komuta yapısına daha yatkın ve çağdaş savaşın gerçekleriyle daha uyumludur. Bu dönüşüm, Hizbullah'ın sadece bir askeri yapı olmadığını, aynı zamanda bir direniş kültürü olarak kesintisiz şekilde yeniden üretildiğini kanıtlamaktadır.