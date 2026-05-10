İran'dan tarihi hamle: İsrail ve ABD gemilerine Hürmüz'den geçit yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Bahreyn ve diğer bölgesel hükümetleri, ABD öncülüğündeki bir BM karar tasarısına destek vermeleri halinde Hürmüz Boğazı'nın "sonsuza kadar" kapanma riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda sert bir dille uyardı. Azizi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'un yanında yer alan hükümetlerin "ağır sonuçlarla" yüzleşeceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı hayati bir su yoludur; onu kendi üzerinize sonsuza kadar kapatmayı göze almayın" ifadelerini kullandı.

Bu uyarı, ABD ve Bahreyn tarafından hazırlanan bir BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının gündeme gelmesiyle patlak veren diplomatik krizin ortasında geldi. Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin desteğini alan ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarını ve tehditlerini durdurmasını talep eden tasarı, geçen ayki benzer bir girişimin Çin ve Rusya tarafından veto edilmesinin ardından yeniden masaya yatırılmıştı. Ancak Azizi, bu hamleyi sadece bir "diplomatik girişim" olarak değil, aynı zamanda emperyalist güçlerin İran'ı hedef alan stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor.

Azizi'nin sert çıkışı, İran'ın Şubat 2026'nın sonlarında başlayan ABD-İsrail ortak saldırganlığının ilk günlerinden bu yana düşmanlarına ve müttefiklerine karşı boğazı fiilen kapatmasının ardından geldi. Tahran, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerini ve limanlarını hedef alan bir abluka uygulama tehdidinin ardından boğazdaki kontrollerini daha da sıkılaştırmıştı. Bu durum, "özgür navigasyon" söylemi altında bölgeye müdahale etmeye çalışan emperyalist güçlerin, aslında kendi çıkarları için uluslararası hukuku nasıl araçsallaştırdığını gözler önüne sermektedir. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD'nin "uluslararası sularda seyir serbestisi" ilkesi, her zaman kendi donanmasının ve müttefiklerinin çıkarlarına hizmet ettiğinde savunulmuş, kendisine muhalif güçlerin aynı hakkı kullanması ise "korsanlık" veya "terörizm" olarak etiketlenmiştir. Bu çifte standart, 1988'de İran'ın bir sivil uçağını düşüren ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davadan, Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından BM'nin Irak'a yönelik yaptırımlarına kadar birçok örnekte görülebilir.

"Tasarıyı Destekleyen Mikro Devletler Ağır Sonuçlarla Karşılaşacak"

İranlı milletvekili, uyarısını özellikle Bahreyn gibi küçük devletleri hedef alarak yaptı. "Bahreyn gibi mikro devletler de dahil olmak üzere, ABD destekli tasarıya destek veren hükümetleri, bunun ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" diyen Azizi, İran'ın bölgesel gücünü bir kez daha vurguladı. Bu tehdit, Basra Körfezi'ndeki küçük monarşilerin, dev bir komşuyla güvenlik ve ekonomi arasında yapmak zorunda oldukları hassas dengeyi göstermektedir. ABD'nin bu ülkelerdeki askeri varlığı, onları İran'ın misillemesine karşı doğrudan hedef haline getirirken, emperyalist koruma vaadi büyük ölçüde güvenilirliğini yitirmiştir. Azerbaycan milletvekili Azizi'nin dilindeki bu keskinlik, Tahran'ın stratejik özgüveninin bir yansımasıdır ve ABD'nin bölgedeki geleneksel müttefiklerini artık "güvenlik şemsiyesi" vaatleriyle kolayca yönlendiremeyeceğini göstermektedir.

Yeni Yasal Rejim: "Caydırıcı ve Kalıcı Bir Yasa"

İran, bu diplomatik ve askeri gerilimin ortasında, Hürmüz Boğazı'nın statüsünü uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Azizi, Meclis'in yeni yasama döneminde görüşülecek olan ve boğaz için "caydırıcı ve kalıcı" bir yasal rejim oluşturmayı hedefleyen bir yasa tasarısının hazır olduğunu duyurdu. Bu yeni düzenleme, ABD emperyalizminin bölgede keyfi uygulamalarına karşı İran'ın ulusal egemenliğini bilimsel ve yasal bir zemine oturtma çabasıdır. Zira geçmişte ABD, kendi çıkarları doğrultusunda defalarca uluslararası hukuku hiçe saymış, örneğin Nikaragua'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından mahkum edilmiş, ancak hiçbir zaman bu kararlara uymamıştır.

"İsrail ve Düşman Ülkelerin Gemilerine Geçit Yok"

Tasarının detayları, İran'ın kararlılığını gözler önüne seriyor. Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad'ın daha önce yaptığı açıklamaya göre, yeni yasa kapsamında İsrail rejimine ait gemilerin boğazdan geçişine hiçbir koşulda izin verilmeyecek. ABD başta olmak üzere düşman ülkelerin gemilerine de geçiş izni verilmeyecek. Bu hüküm, İran'ın İsrail'i sadece bir düşman olarak görmekle kalmayıp, onu bölgedeki emperyalist projenin bir parçası olarak tanımladığının altını çizmektedir. Tahran, Filistin topraklarının işgalinden bu yana sürekli olarak Batı'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail'i, Ortadoğu'daki istikrarsızlığın temel kaynağı olarak görmektedir. Bu nedenle, boğazın İsrail gemilerine kapatılması, yalnızca bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda siyonist rejimin bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı sembolik bir duruştur.

"Geçiş Ücretli ve Ödeme Sadece Riyal ile"

Tasarının öngördüğü sisteme göre, düşman olarak sınıflandırılmayan diğer gemilerin geçişi ise belirli bir düzenlemeye tabi olacak. Nikzad'a göre, bu gemilerin güvenli geçişi için belirli kurallara uyması gerekecek ve güvenlik, deniz rehberliği ve çevre koruma gibi hizmetler karşılığında geçiş ücreti alınacak. Tahsil edilecek gelirler ise İran'ın savunma gücünün artırılması, altyapının yeniden inşası ve halkın refahı için kullanılacak. Bu adım, İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik iddiasını ekonomik bir boyuta taşıyarak, bölgedeki güç dengesini kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflemektedir. ABD ve müttefiklerinin "uluslararası su yolu" statüsüne yaptığı vurguya karşı İran, kendi kara sularında geçişi düzenleme hakkı olduğunu savunmaktadır. Tahran yönetimi, tıpkı Türkiye'nin Boğazlar konusundaki hassasiyetinde olduğu gibi, ulusal güvenliğinin bu hayati su yolunun kontrolüne bağlı olduğunu ileri sürmekte ve uluslararası toplumu bu gerçekliği tanımaya çağırmaktadır.

Pakistan Arabuluculuğunda Ateşkes ve ABD'nin Yalnızlaşması

İran, şu anda Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ve daha sonra Washington tarafından tek taraflı olarak uzatılan bir ateşkesi kabul etmiş durumda. Ancak Tahran yönetimi, ABD'nin bu ateşkesi defalarca ihlal ettiğini, yasa dışı deniz ablukası uyguladığını ve İran gemilerine el koyduğunu belirterek Washington'u ikiyüzlülükle suçlamaktadır. Gerçekten de, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdığı tasarı, kendi ihlallerini görmezden gelirken İran'ı hedef alması nedeniyle objektiflikten uzak görünmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Çin ve Rusya'nın geçen ay olduğu gibi bu tasarıya da veto uygulayacaklarına kesin gözüyle bakılmaktadır. Moskova ve Pekin'in bu tutumu, ABD'nin "kurallara dayalı uluslararası düzen" söyleminin aslında yalnızca Batı'nın çıkarlarını koruyan tek taraflı bir sistem olduğunu ve bu sistemin artık çok kutuplu dünyanın diğer büyük güçleri tarafından reddedildiğini göstermektedir.

İran'ın bu hamlelerini, ABD'nin bölgedeki artan yalnızlığı ve etkisinin azalması bağlamında değerlendirmek gerekir. İran, son on yıllardır uygulanan ağır yaptırımlara ve psikolojik harekâtlara rağmen, teknolojik ve askeri alanda kendi kendine yeter hale gelmiştir. Özellikle balistik füze ve insansız hava aracı teknolojilerindeki ilerlemeleri, bölgesel bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmıştır. Azizi'nin verdiği mesaj, bu yeni güç dengesinin diplomatik dilidir. İran, artık kıyılarında, kendi kara sularında ne olup bittiğine yabancı güçlerin karar vermesine izin vermeyeceğini açıkça ilan etmektedir. Hürmüz Boğazı'nı hedef alan yeni yasa, bu bağımsız duruşun en somut yansıması olarak tarihe geçecektir.