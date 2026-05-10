Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

Rusya, Kiev’in 9 Mayıs’ta olası saldırılarının sonuçlarını ve Rusya’nın buna vereceği karşılıkları Çin, Hindistan, ABD ve diğer ülkelerle görüştü. Vladimir Putin, ABD’nin 9-11 Mayıs ateşkes önerisini haklı ve yerinde olarak nitelendirdi.

Rusya, Trump’ın teklifinden önce de Ukrayna’ya esirlerin takasına ilişkin bir öneri göndermişti. Kiev ise Zafer Günü arifesinde esir değişimine hazır olmadığını açıkça gösterdi. Rusya’nın hiç kimseyle ilişkileri daha da kötüleştirme arzusu yok, ancak Moskova’nın Zafer Günü’nde Kiev’in provokasyonlarına vereceği karşılık tam da buna yol açabilirdi.

Rusya, Trump’ın Ukrayna’daki ateşkesin uzatılması ve esirlerin takası yönündeki teklifini kabul etti. Üstelik bu, bana göre haklı bir öneridir. Nazizm üzerindeki ortak zaferimize duyulan saygı düşüncesiyle ortaya konmuştur ve açıkça belirgin bir insani karakter taşımaktadır.

Moskova, esir takasına ilişkin olarak Kiev’den henüz hiçbir teklif almadı. Zafer Geçidi’nde askeri teçhizatın bulunmaması yalnızca güvenlik gerekçeleriyle değil, aynı zamanda dikkatin Özel Askeri Operasyon’a odaklanması amacıyla da gerçekleşti.

Rusya, Ukrayna’ya esir durumundaki 500 Ukraynalı askerden oluşan bir liste iletmişti ancak daha sonra Kiev ‘ortadan kayboldu.’ Bizim için, Rusya için 9 Mayıs enstrümanlarla gösteri yapılan komedi türü bir şov değildir, bu kutsal bir gündür.

Zelenskiy ile yapılacak görüşme müzakere sürecinin kendisi değil, çözüm sürecinin nihai noktası olmalı.

Ukrayna çatışması sona doğru gidiyor. ABD içtenlikle bir çözüme ulaşılmasını istiyor ancak bu her şeyden önce Rusya ile Ukrayna’nın meselesidir. Batı’daki siyasetçiler herkesi aldattı. Buna NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceği yönündeki vaatle başladılar. Tüm bunların toplamı ise Ukrayna’daki çatışmayı provoke etti. Rusya, kimsenin kendisine tehdit oluşturmaması için gerekli önlemleri almalı. Avrupa, Ukrayna çatışmasında durumu tırmandırmaya çalışıyor.

İran etrafındaki durumun daha da tırmanması halinde herkes zarar görecek.