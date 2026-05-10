Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dawn gazetesinin haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.