Trump’tan İtalya’ya şantaj: Savaşta destek vermezsen askerlerimi çekerim

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askerî saldırı sırasında yeterli desteği vermediği gerekçesiyle İtalya’yı hedef aldı. Bir telefon görüşmesinde, “Amerikan askerlerinin İtalya’dan çekilmesi seçeneğini hâlâ değerlendiriyorum” diyen Trump, “İtalya, Amerika’nın ihtiyacı olduğu anda yanımızda değildi” ifadelerini kullandı. İtalya Savunma Bakanı ise bu tehdidin gerekçesini anlamadığını söylerken, Roma yönetiminin savaşın arka planında ABD’ye lojistik destek sağladığı biliniyor. Olay, emperyalist güçlerin kendi aralarındaki dayanışmanın bile ne kadar şartsız ve zoraki olduğunu bir kez daha gösterdi.

RT’nin haberine göre Trump’ın öfkesinin temelinde, İtalya’nın ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta “beklenen aktif rolü” oynamaması yatıyor. Oysa İtalya, üzerindeki ABD üsleri ve 12 bin 700’ü aşkın Amerikan askerine ev sahipliği yaparak, Almanya’dan sonra Avrupa’daki en büyük ikinci ABD askerî varlığına sahip. Trump’ın bu tehdidi, emperyalist sistemin kendi müttefiklerine nasıl bir “itaat” dayattığının açık bir göstergesidir. ABD, Avrupa’nın “güvenlik şemsiyesi” altında ezilmesini ve her türlü maceracı savaşa koşulsuz ortak olmasını beklerken, bağımsız bir dış politika izlemeye kalkan ülkeleri cezalandırmaktan çekinmiyor. Tarihsel olarak, 2003 Irak Savaşı’nda “Eski Avrupa” (Fransa, Almanya) savaşa karşı çıktığında, Donald Rumsfeld benzer bir ayrım dilini kullanmıştı. Bugün ise aynı şantaj, bu kez İtalya’ya yöneltiliyor. Oysa İtalya, savaşın başından beri arka planda ABD’nin harekâtını lojistik ve istihbarat alanlarında desteklemiş, sadece doğrudan bir askerî katılımdan kaçınmıştır. Bu bile Trump için “sadakatsizlik” sayılıyor.

İtalya’dan Tepki: “Tehdidin Nedenini Anlamıyoruz”

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Trump’ın açıklamalarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “İtalya, NATO müttefiki olarak üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiştir. Başkan Trump’ın tehdidinin hangi somut gerekçeye dayandığını anlamış değiliz. Askerî personelimiz ve üslerimiz her zaman iş birliğine açık olmuştur” ifadelerini kullandı. Ancak Roma yönetiminin bu “şaşkınlığı”, aslında ABD’nin müttefiklerine ne kadar kırılgan bir psikolojiyle yaklaştığını gösteriyor. İtalyan basını daha önce de Trump’ın İspanya ve İtalya’yı asker çekmekle tehdit ettiğini, Almanya’ya yönelik benzer çıkışların da olduğunu yazmıştı.

Emperyalist mantığın işleyişi şöyledir: ABD, Avrupa’yı “koruduğu” iddiasıyla, aslında Avrupa’nın egemenlik haklarını budar ve kendi savaşlarına asker, üs ve siyasi destek dayatır. Buna karşılık Avrupalı ülkeler, kendi çıkarlarına aykırı olsa bile bu savaşlara mecburen arka çıkarlar. Örneğin, İran’a yönelik bu son saldırıda İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkeler resmen “savaşa katılmadıklarını” söyleseler de, arka planda ABD uçaklarına hava sahalarını açmış, istihbarat paylaşmış ve diplomatik olarak Washington’ın yanında yer almışlardır. Ancak bu bile Trump için yeterli değildir. Zira emperyalist sistem, vasallarından sadece “pasif destek” değil, “aktif fedakârlık” bekler. İtalya’nın “yeterince can vermemesi” veya “savaş bütçesine katkı sağlamaması” Trump’ın öfkesini celbetmiştir. Oysa aynı Trump, başkanlığının ilk döneminde NATO müttefiklerinden “savunma harcamalarını artırmalarını” isterken, bugün onları kendi saldırı savaşına ortak etmeye çalışmaktadır. Çelişki, emperyalizmin doğasında vardır: Barış zamanında “harcamalarınızı artırın”, savaş zamanında ise “bize katılın”. Avrupa ise bu ikilemde ezilmeye mahkûmdur.

Almanya ve İspanya da Hedef Tahtasında

Trump’ın bu tür tehditleri daha önce de gündeme gelmişti. Almanya, İran savaşı sırasında ABD’nin taleplerine tam yanıt vermeyince, Trump benzer bir “asker çekme” restini çekmişti. Almanya’da konuşlu yaklaşık 35 bin Amerikan askeri bulunuyor. İspanya ise Rota Deniz Üssü’ndeki ABD donanma varlığı nedeniyle daha önce Trump’ın tehditlerine maruz kalmıştı. Görünen o ki, Beyaz Saray’ın “koalisyon savaşı” anlayışı, müttefiklerin gönüllü katılımından ziyade, tehdit ve şantaja dayalı bir zorunluluktur.