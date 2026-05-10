Analist Nurizade: BAE, İran Karşısında Kırılgan Bir Güvenlik Dengesi İçinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler sürerken, bölgedeki askeri dengelere ilişkin değerlendirmeler de gündemdeki yerini koruyor. Analist Ali Rıza Nurizade, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran karşısındaki stratejik konumuna dair yaptığı değerlendirmede, ülkenin güvenlik açısından hassas bir denge içinde bulunduğunu savundu.

Nurizade’ye göre BAE’nin İran’a coğrafi olarak oldukça yakın olması, özellikle Körfez’de yaşanabilecek bir askeri gerilim durumunda ülkenin kritik altyapı ve ekonomik merkezlerini doğrudan risk altında bırakabilir. Petrol tesisleri, limanlar ve küresel finans merkezi olarak öne çıkan şehirlerin bu tür bir senaryoda hızla etkilenebileceği ifade ediliyor.

Analist, BAE’nin son yıllarda savunma yatırımlarını artırmasına ve Batılı ülkelerle askeri iş birliklerini genişletmesine rağmen, İran’ın füze kapasitesi ve bölgesel askeri ağı karşısında denge kurmanın zor olabileceğini dile getirdi. Bu durumun Körfez’deki güvenlik mimarisini büyük ölçüde ittifaklara ve bölgesel iş birliklerine bağımlı hale getirdiğini belirtti.

Uzmanlara göre İran ile Körfez ülkeleri arasındaki gerilim, yalnızca askeri alanla sınırlı kalmayıp enerji güvenliği, ticaret yolları ve küresel finans akışları üzerinde de etkili olabilecek bir potansiyele sahip. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek olası bir tırmanmanın sonuçlarının hem bölgesel hem de küresel ölçekte hissedilebileceği değerlendiriliyor.