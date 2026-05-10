Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin bölgesel gelişmelere dair yaptığı ve yetki alanını aşan açıklamalara sert tepki gösterdi. Bekai, “Ajansın görevi doğrulamadır, Hürmüz Boğazı, İran’ın füzeleri ya da Tahran’ın davranış biçimi hakkında siyasi mesajlar iletmek değil” dedi. Bu çıkış, Grossi’nin son dönemde İran’ın bölgesel faaliyetlerine yönelik artan eleştirileri ve ABD ile İsrail’in baskı kampanyasına UAEA’nın alet edilme endişeleri üzerine geldi.

Bekai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Grossi’nin “teknik ve profesyonel rolünün çok ötesine geçen” ifadeler kullandığını belirtti. Sözcü, “Mesleki tarafsızlık, siyasi davranışlara veya kişisel hırslara feda edildiğinde, kurumların itibarı aşınır ve zamanla etkinlikleri de zedelenir” uyarısında bulundu. Bu durum, emperyalist güçlerin uluslararası kurumları kendi çıkarları doğrultusunda nasıl araçsallaştırdığının tipik bir örneğidir. Tarihsel olarak UAEA, Irak’ın 2003 işgali öncesinde ABD’nin “kitle imha silahları” yalanına alet edilmiş, daha sonra bu iddiaların tamamen asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün de benzer bir senaryo İran üzerinden oynanmaya çalışılıyor: Grossi’nin teknik bir kurumun başında olduğu halde, Washington ve Tel Aviv’in gündemine uygun siyasi mesajlar vermesi, ajansın tarafsızlığını sorgulanır hale getiriyor. Oysa UAEA’nın tek yetkisi, nükleer faaliyetlerin denetlenmesi ve Tahran’ın taahhütlerine uyup uymadığını tespit etmektir. Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer ya da İran’ın savunma amaçlı füze programları, ajansın ne teknik ne de yasal alanına girmektedir.

Grossi’nin “Sınır Tanımaz” Açıklamaları

Grossi, son haftalarda yaptığı çeşitli konuşmalarda, İran’ın nükleer programının yanı sıra, “bölgedeki istikrarsızlık”, “Tahran’ın Hürmüz’deki varlığı” ve “füze faaliyetleri” gibi konulara da değinmişti. Batılı diplomatik kaynaklar, Grossi’nin bu yaklaşımının ABD ve Avrupa ülkelerinin baskısı sonucu olduğunu, zira Washington’ın UAEA aracılığıyla İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasını canlandırmak istediğini belirtiyor. Tahran ise Grossi’nin bu çıkışlarını “tarafsızlık ilkesinin açık ihlali” olarak niteliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce de UAEA’nın teknik heyetleriyle iş birliğine hazır olduklarını, ancak siyasi amaçlı açıklamaları kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. Nitekim Bekai’nin son paylaşımı, bu kararlı duruşun bir yansımasıdır.

Zira emperyalist politikaların en belirleyici özelliği, uluslararası hukuk ve kurumları kendi egemenlik alanlarının bir uzantısı gibi görmesidir. UAEA’nın başındaki bir ismin, İran’ın meşru savunma kapasitesi olan füzeler hakkında “endişe” açıklaması yapması, ancak aynı endişeyi İsrail’in nükleer silah stoku ya da ABD’nin bölgedeki savaş gemileri için dile getirmemesi, bu çifte standardın canlı kanıtıdır. Grossi’nin kişisel hırslarıyla da bağlantılı olduğu iddia edilen bu tutum, aslında Batı’nın “kurumlar üzerinden yönetme” stratejisinin bir parçasıdır. Ne var ki, bu strateji geri tepebilir; zira İran gibi ülkeler, baskı arttıkça kurumlarla iş birliğini sınırlamakta ve denetimlere erişimi kısıtlamaktadır. Bu da UAEA’nın asli görevi olan doğrulamayı imkânsız hale getirerek, aslında Batı’nın kendi çıkarlarına zarar vermektedir.