NATO’da Endişe: ABD’nin Almanya Kararı Avrupa’daki Askeri Varlığı Tartışmaya Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Almanya’daki askeri varlığını azaltma yönündeki kararı NATO içinde yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin Almanya’dan çekilmesini öngören adımının ardından, bazı müttefik ülkeler Washington’ın Avrupa’daki askeri konuşlanmasını daha da küçültebileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Diplomatik kaynaklara göre karar, özellikle Doğu Avrupa’daki güvenlik dengeleri açısından dikkatle izleniyor. Almanya uzun yıllardır ABD’nin Avrupa’daki en büyük askeri üslerinden bazılarına ev sahipliği yaparken, bu üsler NATO operasyonları ve lojistik faaliyetler için kritik bir rol üstleniyor.

NATO içindeki bazı yetkililer, asker sayısındaki olası daha geniş çaplı bir azaltmanın ittifakın caydırıcılık kapasitesi ve Avrupa’daki güvenlik mimarisi üzerinde etkileri olabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle müttefik ülkeler, Washington’ın uzun vadeli askeri planlamasını yakından takip ediyor.

Öte yandan bazı analistler, ABD’nin küresel askeri stratejisinde Asya-Pasifik bölgesine daha fazla odaklanmasının Avrupa’daki askeri varlığın yeniden yapılandırılmasına yol açabileceğini belirtiyor. Tartışmalar sürerken, NATO içinde ABD’nin Avrupa’daki rolünün geleceğine ilişkin değerlendirmeler de hız kazanmış durumda.