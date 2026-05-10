ABD’den İran’a Silah Tedariki İddiası: Belaruslu Şirkete Yaptırım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, İran’a yönelik yaptırım politikası kapsamında Belarus merkezli Armory Alliance LLC adlı şirkete yaptırım uygulandığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şirketin İran’ın silah ve askeri teknoloji tedarik süreçlerinde aracılık faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.

Açıklamada, Armory Alliance LLC’nin İran’ın uluslararası yaptırımları aşarak silah ve hassas teknoloji temin etmesine yardımcı olduğu ve bu nedenle yaptırım listesine alındığı belirtildi. Karar kapsamında şirketin ABD’deki olası varlıklarının dondurulacağı ve Amerikan kişi ve kurumlarının şirketle ticari ilişki kurmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Washington yönetimi, İran’ın askeri programlarını destekleyen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süreceğini vurgularken, uluslararası ortakları da benzer adımlar atmaya çağırdı.

Öte yandan konuya ilişkin Belaruslu şirketten veya İranlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, söz konusu yaptırımın İran’ın küresel tedarik ağlarını hedef alan daha geniş kapsamlı baskı politikasının bir parçası olduğunu değerlendiriyor.