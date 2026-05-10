İngiltere’den Hürmüz Hamlesi: HMS Dragon Ortadoğu’ya Gönderiliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Krallık hükümeti, Hürmüz Boğazı’nda artan güvenlik riskleri nedeniyle bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. Londra yönetimi, ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla planlanan olası uluslararası deniz güvenliği operasyonuna katkı sağlamak üzere Kraliyet Donanması’na ait HMS Dragon muhribinin Ortadoğu’ya gönderileceğini açıkladı.

Yetkililer, sevkiyatın bölgedeki ticaret yollarının açık tutulması ve uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve enerji taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak kabul ediliyor.

Savunma kaynaklarına göre HMS Dragon’un bölgedeki müttefik ülkelerin deniz unsurlarıyla koordinasyon içinde görev yapması bekleniyor. Operasyon kapsamında ticari gemilere refakat edilmesi ve olası güvenlik tehditlerine karşı caydırıcılık sağlanması hedefleniyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda artan askeri hareketliliğin küresel enerji piyasaları ve deniz ticareti açısından yakından takip edildiğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmelerin uluslararası deniz güvenliği iş birliklerini de yeniden gündeme getirdiği ifade ediliyor.