Finlandiya’dan Avrupa Orduları Yorumu: “Güvenilir Güç” Vurgusunda Türkiye de Var

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa’nın güvenlik mimarisi ve askeri kapasitesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Valtonen, kıtada yalnızca birkaç ülkenin “güvenilir ve etkin” bir askeri güce sahip olduğunu ifade ederek Türkiye, Ukrayna, Polonya ve Finlandiya’yı bu ülkeler arasında gösterdi.
10 Mayıs 2026 - 18:20
