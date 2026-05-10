Finlandiya’dan Avrupa Orduları Yorumu: “Güvenilir Güç” Vurgusunda Türkiye de Var

Avrupa’nın son yıllarda artan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Valtonen, birçok ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme ihtiyacı duyduğunu söyledi. Bakan, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’da savunma politikalarının yeniden şekillendiğine dikkat çekti.

Valtonen, güçlü bir ordu için yalnızca askeri ekipman değil, operasyonel deneyim, personel kapasitesi ve savunma sanayisinin de önemli olduğunu vurguladı. Bu bağlamda bazı ülkelerin askeri hazırlık seviyesinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, Valtonen’in açıklamalarının Avrupa’daki savunma tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldiğine dikkat çekerken, NATO üyeleri ve Avrupa ülkeleri arasında savunma harcamalarının artırılması yönündeki çağrıların da giderek güçlendiğini belirtiyor.