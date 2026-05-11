BAFTA Sahnesinde Gazze Tartışması: Belgesel Ekibinden BBC’ye Sansür Suçlaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin (BAFTA) ödül töreni, bu yıl sadece sinema ve televizyon başarılarıyla değil, sahneden yapılan siyasi içerikli açıklamalarla da gündeme geldi. “Doktorlar Saldırı Altında” adlı belgeselin yapımcıları ödüllerini kabul ederken BBC’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Belgeselin yapım ekibi, Gazze’de görev yapan sağlık çalışanlarının yaşadıklarını konu alan yapımın hazırlanma sürecinde çeşitli yayın engelleri ve editoryal kısıtlamalarla karşılaştıklarını iddia etti. Yapımcılar, konuşmalarında BBC’yi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bazı görüntü ve anlatıların yayınlanmasını sınırlamakla suçladı.

BAFTA sahnesinden yapılan bu açıklamalar salonda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da kısa sürede tartışma başlattı. Bazı izleyiciler belgesel ekibinin çıkışını ifade özgürlüğü ve gazetecilik açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirirken, bazıları ise ödül törenlerinin siyasi tartışmalara sahne olmasını eleştirdi.

BBC cephesinden ise konuya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Kurum daha önce benzer eleştiriler karşısında editoryal bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yayın yaptığını savunmuştu.

Gazze’deki sağlık sistemini ve çatışma ortamında çalışan doktorların yaşadıklarını konu alan “Doktorlar Saldırı Altında” belgeselinin ödül kazanması, bölgedeki insani durum ve medya temsilinin uluslararası kültür etkinliklerinde de tartışılmaya devam ettiğini gösteriyor.