Hizbullah’tan asimetrik savaşın yeni nesli: Siyonist rejim çözemiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 1991’de “Çöl Fırtınası” Operasyonu’nun ardından ABD Pentegon’u çarpıcı bir sonuca varmıştı: Gelecekte düşmanlar, ABD’yi geleneksel savaşta yenemeyeceklerdi. Bu öngörü, “asimetrik savaş” kavramının doğumuydu. Ancak on yıllar sonra, bugün Lübnan’ın güneyinde Hizbullah, bu savaşın kurallarını baştan yazmış durumda. Merkezi komutayı devre dışı bırakan, insan habercilere dayanan, akıllı yıpratma stratejisiyle İsrail ordusunu adım adım tüketen yeni bir direniş modeli sahada.

“Asimetrik savaş”ın doğuşu: ABD’nin kâbus senaryosu

1991’de Körfez Savaşı’nı kazanan ABD, dünyanın tartışmasız süper gücü olarak çıkmıştı. Ancak Pentegon’un istihbarat birimi, geleceğe dair ürkütücü bir tespitte bulundu: “Düşmanlarımız bize karşı konvansiyonel savaşta başarılı olamaz. Bu yüzden yeni yollar bulacaklar.” General Henry Shelton, bu yeni tehditleri tanımlarken asimetrik savaş kavramını şöyle özetlemişti: “Düşman, gücümüzü bypass edip zayıf noktalarımıza saldıracak, psikolojik savaşla şok ve çaresizlik yaratarak inisiyatifi elimizden alacak.”

Bu tanım, kısa sürede sadece ABD’nin değil, İsrail’in de askeri doktrininin merkezine oturdu. Çünkü Siyonist rejim, Filistin ve Lübnan direnişi karşısında tam da aynı tabloyla yüzleşiyordu: Teknolojik üstünlüğe rağmen, sahada kesin zafer alamıyordu.

Filistin’den Lübnan’a: Gerilladan asimetrik savaşa evrim

Filistin direnişi, başlangıçta klasik “gerilla savaşı” taktikleriyle İsrail işgaline karşı koydu. Ancak Batı’nın sınırsız desteği ve bölgedeki bazı rejimlerin ihanetiyle İsrail, Filistin topraklarında “devlet” haline geldikçe, direniş de değişmek zorunda kaldı. 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında Filistinli gruplar, intihar operasyonları ve Aksa İntifadası’nın geniş çaplı silahlı mücadelesiyle asimetrik savaşın ilk örneklerini verdiler. Hedefler sadece askerler değil, yerleşim yerleri ve hatta siyasi figürlerdi (örneğin aşırılıkçı Turizm Bakanı Rehavam Zeevi’nin suikastı).

Lübnan cephesinde ise Hizbullah, 2000’de İsrail’i güneyden çekilmeye zorlayan ve 2006 Temmuz Savaşı’nda Tel Aviv’in iç cephesini çökerten bir asimetrik savaş modeli geliştirdi. İsrailli araştırma merkezleri, o savaşta “yerleşimci toplumunun kırılganlığını”, “altyapının yetersizliğini” ve “kara kuvvetlerinin komuta-kontrol zafiyetini” itiraf etmişti.

İsrail’in 18 yıllık gizli hazırlığı ve Hizbullah’ın ağır kayıpları

2006’dan 2024’e kadar geçen 18 yılda İsrail, Hizbullah’a karşı yeni bir strateji geliştirdi. Çağrı cihazlarına sızan patlayıcılar, birinci derece komutanlara yönelik suikastlar ve Genel Sekreter Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti... İsrail, istihbaratta ezici bir üstünlük kurarak Hizbullah’ın komuta zincirini hedef aldı. Kasım 2024’teki ilk ateşkese kadar geçen sürede Hizbullah ağır kayıplar verdi, karadan karaya roketlerinin büyük kısmı imha edildi.

Ateşkesin ardından 15 ay boyunca Hizbullah, binlerce İsrail ihlaline rağmen maksimum sükunet gösterdi. Bu süreçte iç cephede ve hatta bazı destekçileri arasında şüpheler baş göstermeye başladı: Yeni Genel Sekreter Şeyh Naim Kasım, bu gemiyi limana çıkarabilecek miydi?

2 Mart 2026: Yeni nesil asimetrik savaş başlıyor

Tüm hesaplar, 2 Mart 2026’da değişti. İran’a yönelik Amerikan-İsrail saldırısının hemen ardından Hizbullah, İsrail ihlallerine cevaben sahayı yeniden aktive etti. Nisan 2026’da ABD garantörlüğünde yeni bir ateşkes imzalansa da İsrail bu kez farklı bir gerçekle karşılaştı: Karşısında, 2006’dan ve 2024’ten çok farklı bir Hizbullah vardı.

Hizbullah, asimetrik savaş konseptini radikal biçimde yeniledi:

1. Eski nesil asimetri: Gerilladan yıpratmaya

Daha önce Hizbullah, sınır köylerinde mevzi savaşı veriyor, kısa menzilli roketler ve havan toplarıyla “kör” bir şekilde düşman mevzilerini hedefliyordu. Bu taktik, İsrail Hava Kuvvetleri’nin termal kameralı İHA’ları karşısında giderek daha fazla zayiat verilmesine yol açıyordu.

2. Yeni nesil asimetri: Kör ateşten akıllı imhaya

Yeni savaşta Hizbullah, “dalış İHA”larını (kamikaze drone) ön plana çıkardı. Küçük, sessiz, düşük termal izli bu araçlar, İsrail askerlerini gerçek zamanlı olarak takip edip milimetrik hassasiyetle vuruyor. Roketlerin aksine, “sağır-kör” saldırılar değil; doğrudan gözlemlenmiş, canlı hedeflere yönelmiş vuruşlar. İsrail, bu silaha karşı henüz etkili bir çözüm bulabilmiş değil.

3. Komuta devrimi: Elektronik sessizlik ve insan haberciler

İsrail, 2024’te Hizbullah’ın karasal iletişim ağını çökertmiş ve termal İHA’larla operasyon merkezlerini hedef almıştı. Yeni modelde Hizbullah, elektronik cihazları neredeyse tamamen terk etti. Komutalar insan haberciler (rutub) aracılığıyla iletiliyor. Küçük, bağımsız muharebe timleri, ana karargâha neredeyse hiç ihtiyaç duymadan önceden tanımlanmış görevlerini yerine getiriyor. Bu sayede İsrail’in en büyük silahı olan istihbarat, büyük ölçüde körleştirilmiş oluyor.

4. Esnek savunma: Geri çekilme, stratejik bir hamle olarak

İsrail’in yoğun hava bombardımanı birçok köyü yerle bir etti. Hizbullah, direnişçilerini Litani Nehri’nin kuzeyine çekerek, işgal güçlerinin güneyde “tuzak bölgesi”ne girmesini sağladı. Asimetrik savaşın yeni kuralı: “Toprak kaybı, savaş kaybı değildir. Düşmanı derinlemesine içeri çek, ardından kanatmaya başla.”

İsrail ordusu şu anda Lübnan’ın güneyinde bir “bataklığa” saplanmış durumda. Haaretz gazetesi yazarı Uri Misgav’ın ifadesiyle: “Bu çekilmez bir hal aldı.” Günlük zayiat raporları, işgal kuvvetlerinin her gün kayıp verdiğini gösteriyor.

Emperyalist projenin çıkmazı: “Kötülük ekseni” mi dağılıyor, direniş mi yükseliyor?

Analiz metninin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Batılı ve İsrailli stratejistlerin uzun süredir “direniş ekseninin tükendiği” yönündeki iddialarına verilen yanıttır. Yazarın ifadesiyle, ABD ve İsrail, “kötülük ekseni” (İran, Hizbullah, Hamas, Ensarullah) olarak niteledikleri yapıyı parçalamak için tüm taktik seçeneklerini tüketmiş durumda. Ancak sahada olan, tam tersidir: Hizbullah, tüm ağır kayıplara rağmen asimetrik savaşın yeni nesliyle İsrail’in en büyük zaaflarını vurmayı başarmıştır.

Zıt görüş olarak, İsrailli ve Batılı askeri kaynaklar, Hizbullah’ın cephaneliğinin büyük kısmını kaybettiğini, uzun menzilli roket tehdidinin ortadan kalktığını ve komuta kademesinin neredeyse tamamen tasfiye edildiğini iddia etmektedir. Ancak Hizbullah’ın son iki aydaki operasyonel başarıları, bu iddiaları boşa çıkarmaktadır. Dalış İHA’lar ve esnek savunma hattı, İsrail Hava Kuvvetlerinin üstünlüğünü neredeyse anlamsız kılmıştır.

Sonuç: Direnişin zaferi zaman alabilir ama kesindir

Lübnan’daki mevcut çatışmanın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, İran’la yeni bir çatışma ihtimali de masada duruyor. Ancak metnin vardığı sonuç şudur: Bu değişimler zaman, çaba ve fedakârlık gerektirse de, sonunda direniş ekseninin zaferiyle sonuçlanacaktır. Bu zaferin ışığı, Lübnan, Filistin, Yemen, İran ve Irak’taki kahramanların ellerinde yükselmektedir.