Kuzey Cephesinde İHA Alarmı: Çifte Dalga Saldırı Savunmayı Zorladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in kuzey cephesinde tansiyon yeniden yükseldi. Güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah, stratejik öneme sahip bir askeri hedefe karşı iki dalga halinde koordineli insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının, savunma sistemlerini doygunluğa ulaştırmayı amaçlayan bir taktikle planlandığı öne sürüldü.

İlk dalgada çok sayıda İHA’nın hava savunma radarlarını ve müdahale kapasitesini meşgul ettiği, ikinci dalgada ise daha hassas güdümlü platformların hedefe yöneldiği iddia edildi. Yerel kaynaklar, bazı İHA’ların engellendiğini ancak birkaçının hedef bölgeye ulaşarak askeri tesis çevresinde hasara ve yangınlara neden olduğunu aktardı. Olay yerine itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, kuzeyde hava tehditlerine karşı alarm verildiği ve savunma sistemlerinin devreye alındığı belirtildi. Kayıplara ilişkin resmi ayrıntı paylaşılmazken, olayın kapsamına dair incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Güvenlik analistleri, iki aşamalı saldırı modelinin savunma katmanlarını yormayı ve tepki süresini kısaltmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu tür taktiklerin, özellikle yoğun İHA kullanımıyla savunma sistemlerinde “doygunluk” etkisi yaratmayı amaçladığı vurgulanıyor.

Bölgedeki gerilimin artması, sınır hattında karşılıklı misilleme riskini de gündeme getirdi. Uzmanlar, kuzey cephesindeki gelişmelerin daha geniş çaplı bir tırmanmaya dönüşmemesi için diplomatik kanalların açık tutulmasının kritik önem taşıdığını ifade ediyor.