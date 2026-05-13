Lübnan Başbakanı’ndan Dikkat Çeken Çıkış: “Asıl Sorun Hizbullah Meselesi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’ın Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı değerlendirmenin siyasi yankıları sürüyor. Diplomatik kaynaklara göre Selam, görüşmede Lübnan’daki mevcut krizin yalnızca İsrail ile yaşanan gerilimden kaynaklanmadığını, ülkenin iç siyasi ve güvenlik denkleminde Hizbullah’ın rolünün temel sorunlardan biri haline geldiğini dile getirdi.

İddialara göre Selam, Lübnan devlet kurumlarının tam egemenlik kurabilmesi için silahlı yapıların kontrolsüz hareket alanının sınırlandırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ekonomik kriz, sınır güvenliği, uluslararası yardımlar ve Güney Lübnan’daki gerilim başlıklarının da ele alındığı belirtildi.

AB tarafının ise Lübnan’daki kurumsal istikrarın korunması ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması gerektiği yönünde mesaj verdiği aktarıldı. Avrupa Birliği’nin özellikle son aylarda artan sınır gerilimi nedeniyle Beyrut yönetimine diplomatik ve ekonomik destek mekanizmalarını sürdürmek istediği ifade ediliyor.

Lübnan iç siyasetinde ise açıklamanın yankıları büyüdü. Hizbullah’a yakın çevreler, ülkenin güvenlik krizinin temel nedeninin İsrail’in saldırıları ve bölgesel baskılar olduğunu savunurken, hükümete yakın bazı isimler devlet otoritesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Siyasi gözlemciler, Nevvaf Selam’ın açıklamalarının Lübnan’da uzun süredir tartışılan “devlet içinde silahlı yapı” meselesini yeniden gündemin merkezine taşıdığını değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu söylem, Batı ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri yeniden dengeleme arayışının da bir parçası olabilir.

Bölgedeki gerilim devam ederken, Beyrut yönetiminin hem iç siyasi dengeleri koruma hem de uluslararası destek arayışını sürdürme çabası önümüzdeki dönemde Lübnan siyasetinin ana başlıklarından biri olmaya devam edecek.