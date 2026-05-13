İran’dan ABD’ye Müzakere Şartı: Beş Temel Koşul Karşılanmalı

İran’ın Beş Temel Şartı:

İran’ın ABD’den beklediği koşullar arasında ekonomik yaptırımların kaldırılması, nükleer anlaşmaya dönüş taahhüdü ve bölgesel güvenlik garantileri ön plana çıkıyor. Tahran, önceki müzakere süreçlerinde yaşanan güven bunalımının tekrarlanmaması için somut adımlar talep ediyor.

Gerilim ve Diplomasi Arayışı:

ABD ile İran arasındaki ilişkiler, 2018’de Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ciddi şekilde gerilmişti. Biden yönetimi döneminde başlayan dolaylı görüşmeler somut bir sonuç vermemişti.

Uluslararası toplum, İran’ın nükleer programının askeri boyut kazanmasından endişe duyarken, Tahran programının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor.

Bölgesel Dengeler:

İran’ın bu açıklaması, Orta Doğu’daki gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde geldi. Körfez ülkeleri ve İsrail, İran’ın bölgesel faaliyetlerinden rahatsızlık duyarken, Avrupa ülkeleri diplomatik çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Uzmanlar, İran’ın şartlarının müzakere stratejisinin bir parçası olabileceğini, ancak her iki tarafın da somut adımlar atması gerektiğini belirtiyor.

Gelecek Adımlar:

Önümüzdeki dönemde ABD yönetiminin İran’ın şartlarına nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) da İran’ın nükleer tesislerindeki faaliyetleri yakından izlemeye devam ediyor.

Diplomatik kaynaklar, dolaylı görüşmelerin sürdüğünü ancak taraflar arasında henüz somut bir ilerleme kaydedilemediğini aktarıyor.