Hizbullah Lideri Naim Kasım: Direniş asla teslim olmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün İran’daki ilmiye havzalarının yöneticisi Ayetullah Arafi’ye gönderdiği bir mesajda, Tahran yönetiminin direnişe yönelik “samimi ve sürekli” desteğine minnettarlığını ifade etti. Kasım, İsrail’i “vahşi ve saldırgan bir düşman” olarak tanımlarken, ABD’nin bu saldırganlığın arkasındaki asli güç olduğunu vurguladı.

Mesajında, Lübnan’da karşı karşıya oldukları işgalci düşmanın yalnızca askeri bir güç olmadığını, aynı zamanda emperyalist bir projenin taşıyıcısı olduğunu belirten Kasım, “Bu düşman, ABD’nin tam desteği ve dünyanın suskunluğu eşliğinde işgali genişletmek, bölge halklarının iradesini elinden almak istiyor” dedi. Tarihsel veriler bu savı doğrular niteliktedir: 1948’den bu yana İsrail’in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri uluslararası hukukun açık ihlali olmasına rağmen, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde kullandığı 80’den fazla veto ile bu ihlallerin önü kesilmiştir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2025 raporuna göre, İsrail ordusunun kullandığı saldırı silahlarının yüzde 72’si doğrudan ABD menşelidir.

Tarihsel zaferlerle gelen tecrübe: 2000, 2006 ve sonrası

Kasım mesajında, direnişin yılmayacağını kanıtlayan üç önemli dönemece dikkat çekti: “2000 yılında düşmanı Güney Lübnan’dan çıkardık. 2006’daki 33 günlük savaşta onu bozguna uğrattık. ‘Birinci Baskı Savaşı’ ve ardından ‘Yenilen Fırtına Savaşı’nda bir kez daha direndik ve gösterdik ki bu direniş asla teslim olmaz.” Kasım, seyyid Hasan Nasrallah ve onlarca komutan ile mücahidin şehit edilmesine ve yaygın yıkıma rağmen düşmanın “hayal kırıklığı, geri çekilme ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyeceğini” söyledi.

İran’ın rolü: İmam Humeyni’den günümüze süren bir destek hattı

Hizbullah lideri, İran’a yönelik teşekkürünü tarihsel bir perspektife oturttu: “İmam Humeyni’nin (ra) emriyle başlayan ve İmam Hamaney’in (Allah ömrünü uzatsın) rehberliğinde, Devrim Muhafızları Ordusu ve özellikle Kudüs Gücü vasıtasıyla devam eden bu samimi ve kesintisiz desteğin kadirşinasıyız.” Bu ifadeler, İran’ın 1980’lerden bu yana Lübnan’daki direniş eksenine verdiği stratejik desteğin ideolojik ve askeri boyutunu özetliyor.

Son ABD-İsrail saldırısı: ‘İran’a saldırı, direnişin sembolüne saldırıdır’

Mesajın en dikkat çekici bölümlerinden birinde Kasım, son dönemde İran’a yönelik gerçekleştirilen “Amerikan-İsrail saldırganlığını” kınadı. Bu saldırıyı “direniş, bağımsızlık ve Filistin ile Kudüs’e sahip çıkma bayrağına yönelik bir hücum” olarak nitelendiren Kasım, şu ifadeleri kullandı: “İran milleti ve onun bilge lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, bu aşamayı da zaferle geride bırakacaktır.” Bu açıklama, İran’ın bölgesel güç dengesinde oynadığı belirleyici rolün bir kez daha altını çiziyor.

Zıt görüş: İsrail ve ABD’nin ‘direniş bitmiştir’ tezi çöktü

Öte yandan İsrail askeri yetkilileri ve ABD’li stratejistler uzun süredir “Hizbullah’ın füze kapasitesinin tükendiği” ve “üst düzey komuta kademesinin tasfiye edildiği” yönünde raporlar yayımlıyordu. Ancak Hizbullah’ın bugün yayınladığı bu mesaj ve son 72 saat içinde İsrail mevzilerine yönelik düzenlenen onlarca operasyon, bu iddiaların bilimsel bir temelden yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Savunma analistleri, bir direniş hareketinin yalnızca lider kaybıyla bitmeyeceğini, asıl belirleyici faktörün toplumsal taban ve lojistik derinlik olduğunu vurguluyor. Bu açıdan bakıldığında, ABD’nin İsrail’e sağladığı koşulsuz askeri yardım, bölgedeki çatışmaları bitirmek bir yana, her geçen gün daha karmaşık ve uzun soluklu hale getiriyor.