Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Lübnan İslami Direnişi (Hizbullah), bugün sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Güney Lübnan topraklarındaki İsrail ordusuna ait askeri mevziler, araçlar ve asker toplanma alanlarına yönelik geniş çaplı ve eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi. Operasyonlarda insansız hava araçları (İHA), güdümlü füzeler ve çok sayıda roket salvosu kullanıldı.

Direnişin askeri kanadından yapılan ardışık açıklamalara göre, saldırılar yerel saatle sabah 02:00’den itibaren başlayarak gün boyunca devam etti. İlk operasyonda, sabaha karşı saat 02:00’de Vadi el-Uyun bölgesinde bir İsrail asker toplanma noktası ile Sarbin beldesi roket salvolarıyla hedef alındı. Ardından saat 06:00’da aynı bölgede bir “Nemera” zırhlı aracı güdümlü füzeyle doğrudan vurularak imha edildi.

Merkava tankı ve D9 dozeri vurgunu

Sabahın ilerleyen saatlerinde operasyonların hızı arttı. Saat 08:30’da iki ayrı noktada eş zamanlı saldırı gerçekleştirildi: Reşev beldesinde bir askeri araç ile Deyr Siryan beldesindeki “Halle er-Rac” mevkiinde bir D9 tipi zırhlı dozer, dalış-ani dalış (kamikaze) İHA’larla vuruldu. Saat 09:00’da ise Bint Cibeyl kentindeki Musa Abbas kompleksi çevresinde toplanan İsrail askerleri ve araçları yine aynı tür İHA’larla hedef alındı. Saat 09:05’te El-Kuzah beldesindeki bir başka asker ve araç toplanma noktası roket salvolarının hedefi olurken, saat 09:15’te ise “Bilat” adlı yeni kurulan askeri mevzi yine roketlerle vuruldu.

Propaganda savaşı ve görüntüler

Hizbullah’a bağlı Savaş Medyası birimi, bugün öğle saatlerinde 12 Mayıs 2026 tarihinde kaydedildiği belirtilen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Lübnan-Güney sınırındaki “Hırbet el-Minare” mevkiinde bir İsrail Merkava tankının dalış-ani dalış İHA ile imha edildiği anlar yer alıyor. Bu yayın, direnişin hem sahadaki etkinliğini hem de psikolojik harp alanındaki kabiliyetini gözler önüne serdi.

Emperyalizmin askeri kanadı İsrail ve bilimsel gerçekler

Siyasi ve askeri analistler, Hizbullah’ın bugünkü operasyonlarını yalnızca taktik bir hamle olarak değil, işgal altındaki topraklarda egemenlik mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre İsrail ordusunun bölgedeki varlığı, ABD’nin sağladığı kesintisiz askeri, istihbaratı ve diplomatik destek sayesinde ayakta kalabilmektedir. Bilimsel veriler bu ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor: Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre ABD, İsrail’e yıllık ortalama 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor ve bu yardımın koşulu, ABD yapımı silahların yalnızca ‘savunma amaçlı’ kullanılması değil, aynı zamanda bölgesel hegemonyanın sürdürülmesine hizmet etmesidir. BM Güvenlik Konseyi’nde ise 1972’den bugüne İsrail aleyhindeki 45’ten fazla karar tasarısı ABD vetosuyla düşürülmüştür. 2006 Temmuz Savaşı’nda İsrail’in Lübnan’ın sivil altyapısını hedef alması ve beyaz fosfor kullanması uluslararası raporlarca belgelenmiş, ancak hiçbir Batılı yetkili bu savaş suçlarından dolayı hesap sormamıştır. Bugün vurulan D9 dozerleri ve Merkava tankları, aynı işgal mantığının fiziksel uzantılarıdır.