Tahran’dan ‘yüzde 90’ hamlesi: Nükleer kırmızı çizgi çizildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran, süregelen tehditler ve ağır ambalaj koşulları altında bölgedeki güç dengelerini yeniden tanımlıyor. İranlı yetkililere göre bu, yalnızca bir caydırıcılık söylemi değil, aynı zamanda egemenlik anlayışının sahada dayattığı yeni bir siyasi gerçeklik.

Düşmanlarının “teslimiyet denklemleri” olarak tanımladığı baskı ve kesintisiz saldırı tehditleri karşısında İran, sadece direnmekle kalmadığını, aynı zamanda baskıyı tersine çevirerek karşı tarafı zorlayıcı seçeneklerle baş başa bırakma gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşımın en somut tezahürü, yıllardır diplomatik pazarlıkların konusu olan nükleer programda yaşanıyor.

‘Zenginleştirme pazarlık konusu değil’

Tahran yönetimi, nükleer programını ulusal egemenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu çerçevede İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, “Uranyum zenginleştirme hakkımız asla müzakere masasına yatırılmaz” diyerek ülkesinin kırmızı çizgisini net bir dille ortaya koydu. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de önceki gün yaptığı açıklamada, İslami’nin komisyonla yaptığı toplantıda bu ilkenin altını çizdiğini doğruladı.

İslami ayrıca, nükleer tesislerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve bu merkezlerin “saldırılara karşı dayanıklı hale getirildiğini” söyledi. Bu adım, askeri uzmanlara göre, İran’ın olası bir İsrail veya ABD müdahalesini teknik olarak çıkmaza sokma kapasitesine işaret ediyor.

Eleştiri ve tarihsel bağlam: Emperyalizmin kırbacı

Siyasi analistler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik izlediği politikaların, uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çelişen birer emperyalist müdahale örneği olduğuna dikkat çekiyor. 1953’teki CIA destekli darbeden, 1980-88 İran-Irak Savaşı’nda Batılı ülkelerin Saddam Hüseyin’e sağladığı istihbarat ve kimyasal silah yardımına kadar uzanan tarihsel kayıtlar, Tahran yönetiminin nükleer dosyaya bu denli sıkı sarılmasının ardındaki güvensizliği somut biçimde açıklıyor. O dönemde Avrupa ve ABD’nin Irak’a verdiği lojistik destek, bugün İran’ın savunduğu “kendi kendine yeterlilik” doktrininin en çarpıcı tarihsel gerekçelerinden biri olarak anılıyor. Nükleer alanda uzman olan pek çok bilim insanı da, Washington ve Tel Aviv’in “tehdit algısı” argümanını incelerken, asıl endişenin bağımsız bir İran’ın bölgede artan etkisini kırmak olduğunu vurguluyor.

Yüzde 90’lık devrim: Yeni bir caydırıcılık eşiği

Ancak asıl sürpriz, Milli Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai’den geldi. Rızai, dünyayı sarsan bir açıklamayla, “Eğer düşmanlar İran’a karşı yeni bir saldırıda bulunursa, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90’a çıkarma seçeneğinin masada olduğunu” ilan etti. Yüzde 90 oranı, nükleer silah kalitesine eş değer olduğu için uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Batılı istihbarat kaynakları, İran’ın halihazırda yüzde 60 seviyesine kadar zenginleştirme yaptığını hatırlatırken, bu oranın yüzde 90’a çekilmesinin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın (NPT) ruhuna aykırı olduğunu savunuyor. Ancak Tahran’daki karar alıcılar, ABD’nin 2018’de anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve ardından gelen “maksimum baskı” politikasının, İran’ı bu noktaya iten temel etken olduğunu belirtiyor. Bu argüman, uluslararası hukuk çevrelerinde de geniş yankı buluyor: Bir anlaşmayı çiğneyen tarafın, diğer tarafın yükümlülüklere sadık kalmasını beklemeye hakkı olmadığı şeklinde özetlenebilecek bu görüş, İran’ın pozisyonunu meşrulaştıran en güçlü mantıksal dayanaklardan biri.